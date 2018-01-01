У Луцьку водій маршрутки викинув із маршрутки п'яного пасажира
Сьогодні, 18:52
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея водій маршрутки №24 виволік з транспортного засобу нетверезого пасажира та поклав на тротуар. Подія трапилася 19 листопада приблизно о 18 годині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.
За словами очевидців, водій просто таки попід руки виніс пасажира і посадив біля дороги. Поки небайдужі викликали чоловікові "швидку", він, намагаючись підвестися, впав і побив голову.
Медики, які прибули на виклик приблизно за 10 хвилин, госпіталізували чоловіка.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.
За словами очевидців, водій просто таки попід руки виніс пасажира і посадив біля дороги. Поки небайдужі викликали чоловікові "швидку", він, намагаючись підвестися, впав і побив голову.
Медики, які прибули на виклик приблизно за 10 хвилин, госпіталізували чоловіка.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Правильно зробив
Правильно зробив.. Повністю підтримую....
Правильно зробив... Повністю підтримую...
Останні новини
У Луцьку водій маршрутки викинув із маршрутки п'яного пасажира
Сьогодні, 18:52
На Волині знайшли артилерійський снаряд часів війни. ФОТО
Сьогодні, 18:45
На Волині автівка збила велосипедиста: чоловік помер на місці
Сьогодні, 18:32
Медіа