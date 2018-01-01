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У Луцьку водій викинув із маршрутки п'яного пасажира

У Луцьку водій викинув із маршрутки п'яного пасажира
У Луцьку на проспекті Василя Мойсея водій маршрутки №24 виволік з транспортного засобу нетверезого пасажира та поклав на тротуар. Подія трапилася 19 листопада приблизно о 18 годині.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.

За словами очевидців, водій просто таки попід руки виніс пасажира і посадив біля дороги. Поки небайдужі викликали чоловікові "швидку", він, намагаючись підвестися, впав і побив голову.

Медики, які прибули на виклик приблизно за 10 хвилин, госпіталізували чоловіка.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: маршрутка, Луцьк
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Коментарі 4
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