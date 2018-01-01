У Луцьку водій викинув із маршрутки п'яного пасажира





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли очевидці події.



За словами очевидців, водій просто таки попід руки виніс пасажира і посадив біля дороги. Поки небайдужі викликали чоловікові "швидку", він, намагаючись підвестися, впав і побив голову.



Медики, які прибули на виклик приблизно за 10 хвилин, госпіталізували чоловіка.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Василя Мойсея водій маршрутки №24 виволік з транспортного засобу нетверезого пасажира та поклав на тротуар. Подія трапилася 19 листопада приблизно о 18 годині.Про церозповіли очевидці події.За словами очевидців, водій просто таки попід руки виніс пасажира і посадив біля дороги. Поки небайдужі викликали чоловікові "швидку", він, намагаючись підвестися, впав і побив голову.Медики, які прибули на виклик приблизно за 10 хвилин, госпіталізували чоловіка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію