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Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО

Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО
У селі Підгайці Луцького району діє метеостанція, на якій волинські синоптики працюють над складанням прогнозу погоду.

Як спрогнозувати дорожні умови для автомобілістів, зорієнтувати у плануванні аграріїв, зрештою, порадити, який одяг готувати, - пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.

Технік-метеоролог Таїсія Євчук розповідає, що на таких пунктах працюють цілодобово, збирають дані про напрямок вітру, атмосферний тиск, температуру води і ґрунту.

Усі спостереження провадять кожні три години, за винятком екстрених випадків, відповідно фіксують у спеціальному журналі і вводять в електронну базу даних.

Матеріалами користуються фахівці з усього світу і передають інформацію в часі за Гринвічем.

Прогноз погоди, каже Таїсія Євчук, важливо знати кожному, особливо водіям і пілотам. Адже попередити про небезпеку – означає зменшити ризик аварії, саме тому тут працюють цілодобово.

Лучанка Світлана зазначає, що кожен свій ранок починає з перевірки градусів на термометрі.

Мешканка села Підгайці Олена переконана, що помиляються синоптики вкрай рідко, до того ж матінка-природа – непередбачувана.

А от юна Анастасія налаштована рішуче негативно. Мовляв, більшість прогнозів не відповідають дійсності.



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Теги: погода, Волинь
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