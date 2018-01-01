Показали, як на Волині створюють прогноз погоди. ВІДЕО
19 листопад, 22:59
У селі Підгайці Луцького району діє метеостанція, на якій волинські синоптики працюють над складанням прогнозу погоду.
Як спрогнозувати дорожні умови для автомобілістів, зорієнтувати у плануванні аграріїв, зрештою, порадити, який одяг готувати, - пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.
Технік-метеоролог Таїсія Євчук розповідає, що на таких пунктах працюють цілодобово, збирають дані про напрямок вітру, атмосферний тиск, температуру води і ґрунту.
Усі спостереження провадять кожні три години, за винятком екстрених випадків, відповідно фіксують у спеціальному журналі і вводять в електронну базу даних.
Матеріалами користуються фахівці з усього світу і передають інформацію в часі за Гринвічем.
Прогноз погоди, каже Таїсія Євчук, важливо знати кожному, особливо водіям і пілотам. Адже попередити про небезпеку – означає зменшити ризик аварії, саме тому тут працюють цілодобово.
Лучанка Світлана зазначає, що кожен свій ранок починає з перевірки градусів на термометрі.
Мешканка села Підгайці Олена переконана, що помиляються синоптики вкрай рідко, до того ж матінка-природа – непередбачувана.
А от юна Анастасія налаштована рішуче негативно. Мовляв, більшість прогнозів не відповідають дійсності.
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Як спрогнозувати дорожні умови для автомобілістів, зорієнтувати у плануванні аграріїв, зрештою, порадити, який одяг готувати, - пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.
Технік-метеоролог Таїсія Євчук розповідає, що на таких пунктах працюють цілодобово, збирають дані про напрямок вітру, атмосферний тиск, температуру води і ґрунту.
Усі спостереження провадять кожні три години, за винятком екстрених випадків, відповідно фіксують у спеціальному журналі і вводять в електронну базу даних.
Матеріалами користуються фахівці з усього світу і передають інформацію в часі за Гринвічем.
Прогноз погоди, каже Таїсія Євчук, важливо знати кожному, особливо водіям і пілотам. Адже попередити про небезпеку – означає зменшити ризик аварії, саме тому тут працюють цілодобово.
Лучанка Світлана зазначає, що кожен свій ранок починає з перевірки градусів на термометрі.
Мешканка села Підгайці Олена переконана, що помиляються синоптики вкрай рідко, до того ж матінка-природа – непередбачувана.
А от юна Анастасія налаштована рішуче негативно. Мовляв, більшість прогнозів не відповідають дійсності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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