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У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО

У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого – чергова ДТП.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.

«Знову Карпенка, знову ДТП», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 19 листопада практично на тому ж місці зіткнулось дві автівки.

Також чоловік зазначив, що вантажівка на фото – не учасник аварії.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лучанин повідомив, що, ймовірно, Mercedes виїхав задалеко і автівка, яка проїжджала повз, знесла «передок».

Однак, зазначимо, іншого учасника ДТП на місці події не було.
У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО

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Теги: аварія, Карпенка-Карого, Луцьк, ДТП
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