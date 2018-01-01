У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
Сьогодні, 17:01
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого – чергова ДТП.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.
«Знову Карпенка, знову ДТП», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 19 листопада практично на тому ж місці зіткнулось дві автівки.
Також чоловік зазначив, що вантажівка на фото – не учасник аварії.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лучанин повідомив, що, ймовірно, Mercedes виїхав задалеко і автівка, яка проїжджала повз, знесла «передок».
Однак, зазначимо, іншого учасника ДТП на місці події не було.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.
«Знову Карпенка, знову ДТП», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 19 листопада практично на тому ж місці зіткнулось дві автівки.
Також чоловік зазначив, що вантажівка на фото – не учасник аварії.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лучанин повідомив, що, ймовірно, Mercedes виїхав задалеко і автівка, яка проїжджала повз, знесла «передок».
Однак, зазначимо, іншого учасника ДТП на місці події не було.
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