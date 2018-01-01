У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО





Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.



«Знову Карпенка, знову ДТП», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, 19 листопада практично на тому ж місці зіткнулось дві автівки.



Також чоловік зазначив, що вантажівка на фото – не учасник аварії.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лучанин повідомив, що, ймовірно, Mercedes виїхав задалеко і автівка, яка проїжджала повз, знесла «передок».



Однак, зазначимо, іншого учасника ДТП на місці події не було.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого – чергова ДТП.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» повідомив«Знову Карпенка, знову ДТП», – йдеться у дописі.Нагадаємо,Також чоловік зазначив, що вантажівка на фото – не учасник аварії.У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost лучанин повідомив, що, ймовірно, Mercedes виїхав задалеко і автівка, яка проїжджала повз, знесла «передок».Однак, зазначимо, іншого учасника ДТП на місці події не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію