Під час протесту «бляхарів» постраждав патрульний із Волині
Сьогодні, 21:31
Під час всеукраїнської акції протесту власників авто на іноземній реєстрації на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Біла Криниця водій завдав тілесні ушкодження волинянину Сергію Мерчуку, який керує рівненськими патрульними.
Про це повідомили у СК ГУНП Рівненщини.
Слідчо-оперативна група встановила, що близько 09.00 сьогодні, 20 листопада, один із учасників акції, 29-річний водій автомобіля «Renault Laguna», порушив правила дорожнього руху та здійснив зупинку у невстановленому місці — посеред проїзної частини дороги.
На законну вимогу працівника поліції, начальника патрульної поліції Рівненської області Сергія Мерчука усунути правопорушення водій здійснив рух у його сторону та допустив наїзд на ногу. Потерпілий за медичною допомогою поки що не звертався.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. Слідчі дії відносно 29-річного рівнянина тривають.
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Про це повідомили у СК ГУНП Рівненщини.
Слідчо-оперативна група встановила, що близько 09.00 сьогодні, 20 листопада, один із учасників акції, 29-річний водій автомобіля «Renault Laguna», порушив правила дорожнього руху та здійснив зупинку у невстановленому місці — посеред проїзної частини дороги.
На законну вимогу працівника поліції, начальника патрульної поліції Рівненської області Сергія Мерчука усунути правопорушення водій здійснив рух у його сторону та допустив наїзд на ногу. Потерпілий за медичною допомогою поки що не звертався.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 345 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. Слідчі дії відносно 29-річного рівнянина тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
добре що яйця не підставляють ще розуму хватає а то був би поліцейский-євнух перший в світі!!!
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