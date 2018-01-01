Пасажир відлупцював водія луцької маршрутки





Оголошення розташоване в салоні маршрутки № 31, - пише



Інцидент стався у суботу, 3 листопада, близько 16.00 у маршрутці № 31.



Свідків побиття пасажиром водія автобуса просять звертатися за вказаним номером телефону.





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