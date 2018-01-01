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Пасажир відлупцював водія луцької маршрутки

Пасажир відлупцював водія луцької маршрутки
У Луцьку шукають очевидців побиття водія автобуса.

Оголошення розташоване в салоні маршрутки № 31, - пише Конкурент.

Інцидент стався у суботу, 3 листопада, близько 16.00 у маршрутці № 31.

Свідків побиття пасажиром водія автобуса просять звертатися за вказаним номером телефону.

Пасажир відлупцював водія луцької маршрутки

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Теги: маршрутка, Луцьк
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Коментарі 1
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Праіильно зробив, ці маршутчики літають а не їздять, сьогодні їхав в 9:07 біля наталки на перехресті на червоне світло пролетів 11 маршутка
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