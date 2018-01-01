Активісти вимагають від волинських архієреїв МП підтримати Томос. ФОТО

Волинські активісти звернулися до архієреїв УПЦ МП у Волинській області з проханням підтримати створення української автокефальної помісної церкви.Відповідне звернення активісти віднесли до Волинської єпархії УПЦ МП у середу, 21 листопада.Як розповів керівник військово-спортивного хортингу області та екс-очільник "Правого сектору" Нововолинська, до акції приєдналися 15 громадських організацій, які хочуть, аби в Україні нарешті з'явилася незалежна українська церква.Активісти заявляють, що спеціально не збирали великого натовпу, адже вважають, що не варто робити великого резонансу. Їхня мета – донести до волинського духівництва церков московського патріархату, що на їх плечах також лежить відповідальність за майбутнє української церкви."У зв'язку з проголошенням Томосу і з надією на священний синод, який нарешті прийме у нас одну українську православну автокефальну церкву, ми хочемо провести таку акцію, до якої долучили близько 15 громадських організацій. Ми не хочемо показувати погані картинки для Москви, не хочемо збирати великий натовп", – зазначив Андрій Фафлей.На акції були присутні також керівник громадського формування «Національні дружини – Волинь»та очільник Національного корпусу «Азов» на ВолиніУ зверненні активісти закликають духовенство до діалогу та сподіваються, що отримають реакцію від представників церкви."Знаючи, що перед вами лежить вибір і частина відповідальності перед Богом та Україною за долю нашої Батьківщини, звертаємося з закликом підтримати визнання автокефалії, а також взяти участь в об'єднавчому соборі, де оберуть предстоятеля церкви, який отримає довгоочікуваний Томос. Впевнені, що такий шлях є канонічним", – йдеться у тексті звернення.