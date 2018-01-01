Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування «євроблях»





Рішення щодо постанови 8487/П підтримали 57 народних депутатів, рішення щодо постанови 8487/П1 - 56, - пише



Так, нардепи відмовились підтримати проекти постанови (8487/П та 8487/П1) про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".



Постановами передбачалось доопрацювати відповідні законопроекти із урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.



Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.



Крім того, 8 листопада парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нардепи відмовились скасувати рішення Верховної Ради щодо прийняття у другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на "євробляхах".Рішення щодо постанови 8487/П підтримали 57 народних депутатів, рішення щодо постанови 8487/П1 - 56, - пише УНН Так, нардепи відмовились підтримати проекти постанови (8487/П та 8487/П1) про скасування рішення Верховної Ради України від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".Постановами передбачалось доопрацювати відповідні законопроекти із урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.Крім того, 8 листопада парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

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