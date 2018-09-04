Приміщення колишньої книгарні у центрі Луцька продадуть за три мільйони
Сьогодні, 13:06
У Луцьку відбудеться відкритий аукціон «Prozorro», де продаватимуть нежитлове приміщення на проспекті Волі, 8. Зазначимо, що раніше за цією адресою знаходилася книгарня «Планета».
Загальна площа приміщення становить 89,4 м кв, – повідомили у відділі інформаційної політики Луцької міської ради.
Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) – становить 3 149 040,00 грн (три мільйони сто сорок дев’ять тисяч сорок гривень, 00 копійок).
Початок торгів – об 11:30.
Оголошення з продажу нежитлового приміщення на проспекті Волі, 8 у системі «Прозорро» можна переглянути за наступним посиланням: https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2018-09-04-000002-3
Усі охочі можуть спостерігати за аукціоном у системі «Прозорро», попередньо зареєструвавшись.
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Загальна площа приміщення становить 89,4 м кв, – повідомили у відділі інформаційної політики Луцької міської ради.
Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) – становить 3 149 040,00 грн (три мільйони сто сорок дев’ять тисяч сорок гривень, 00 копійок).
Початок торгів – об 11:30.
Оголошення з продажу нежитлового приміщення на проспекті Волі, 8 у системі «Прозорро» можна переглянути за наступним посиланням: https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2018-09-04-000002-3
Усі охочі можуть спостерігати за аукціоном у системі «Прозорро», попередньо зареєструвавшись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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