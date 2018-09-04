Приміщення колишньої книгарні у центрі Луцька продадуть за три мільйони





Загальна площа приміщення становить 89,4 м кв, – повідомили у відділі інформаційної політики Луцької міської ради.



Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) – становить 3 149 040,00 грн (три мільйони сто сорок дев’ять тисяч сорок гривень, 00 копійок).



Початок торгів – об 11:30.



Оголошення з продажу нежитлового приміщення на проспекті Волі, 8 у системі «Прозорро» можна переглянути за наступним посиланням:



Усі охочі можуть спостерігати за аукціоном у системі «Прозорро», попередньо зареєструвавшись.

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