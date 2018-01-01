У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Зазначають, що учасниками ДТП стали три автівки: Renault Clio, Lada 2115 та Daewoo Lanos.



Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулись три автівки.Про цеповідомили очевидці події.Зазначають, що учасниками ДТП стали три автівки: Renault Clio, Lada 2115 та Daewoo Lanos.Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

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