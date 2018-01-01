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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулись три автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Зазначають, що учасниками ДТП стали три автівки: Renault Clio, Lada 2115 та Daewoo Lanos.

Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Карпенка-Карого
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Задовбали ті україеські бляхі, забрати нехай на тролейбусах їздять
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