На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми

Розклад занять асистента вчителя

Інцидент трапився в опорному освітньому закладі "Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія" смт Голоби".Загалом в опорному закладі – 755 вихованців. Серед них – 8 дітей з індивідуальною та 9 дітей з інклюзивною формою навчання.У школі функціонує 5 класів з інклюзивною формою навчання. Там з дітьми працює вчитель початкових класів і додатково разом з ним - асистент вчителя, в обов'язки якого входить догляд за інклюзивними дітьми та допомога вчителю.У понеділок, 5 листопада, учениця другого класу, яка власне і є однією з інклюзивних діток, залишила територію школи та пішки пішла додому. До слова, живе дівчинка за 10 кілометрів від навчального закладу. Те, що школярка відсутня помітили вже під час посадки дітей у шкільний автобус. Тоді, зателефонувавши до мами дівчинки, педагоги виявили, що дитина знаходиться вдома, куди дісталася пішки, пройшовши майже 10 кілометрів.За словами директора школи, за фактом інциденту вона наклала дисциплінарне стягнення на вчителя, яка у той час працювала з класом. Зокрема, її покарали доганою. Педагог свою провину не заперечувала і з покаранням погодилася.Разом з тим, директор провела роз'яснювальну роботу з вчителями, аби таких випадків не траплялося.Попри це, уже через день історія повторилася. Цього разу разом з класоводом на уроці мала бути присутня і асистент.Дівчинка, відпросившись попити води, знову пішки направилася додому. Наздогнали її вже на виході з Голоб і повернули до школи. За словами асистента вчителя, вона запізнилася на урок через те, що заїхала додому випити ліки, а тому не змогла вчасно прослідкувати за дитиною, аби та не покидала територію школи.Проте у школі запевняють, що жінка не запізнилася, а була відсутня до тих пір, поки до неї не зателефонували.“Коли ми телефонували до асистента вчителя, була 10:49, хоча урок розпочався о 10:30. Вона приїхала за 5-7 хвилин. У відповідності розкладу, асистент вчителя повинна була здійснювати супровід дитини на третьому уроці і відповідати за збереження життя і здоров'я дитини”, - розповіла Наталія Хом’як.За цим фактом директор також наклала дисциплінарне стягнення (догану) уже на асистента. Вчитель погоджується, що була відсутня деякий час на уроці, проте з таким покаранням не погодилася, оскільки вважає, що воно є занадто суворим. Вона вважає, що, зважаючи на її професійні досягнення та роки педагогічної діяльності, керівництво могло обмежитися і усним попередженням.Журналістам інформаційного агентства ВолиньPost вдалося поспілкуватися з дочкою вчительки. Вона переконує, що її маму покарали у школі несправедливо. Більше того, саме цей інцидент став причиною того, що педагог потрапила до лікарні. Її просто зі школи без свідомості забрала "швидка".“Я думаю можна було обійтися усним попередженням, бо є ж і легші способи покарань за таке порушення. Це було всього лиш запізнення”, - констатувала паніНатомість у закладі переконані - покарання чесне, оскільки через вчинок педагога дитина могла постраждати.“Як не крути, але на уроці вона мала бути. Якщо я буду закривати очі на такі факти, то що у мене завтра буде”, - зауважила директор школи.За словами директора, зараз у школі тривають перевірки за обома фактами порушень.“Є наказ гуманітарного відділу про проведення службового розслідування з метою перевірки цих фактів і створили комісію, яка опрацювала ці всі факти”, - повідомила Наталія Хом’як.