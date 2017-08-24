Квіти, сльози і свічки: у День Гідності та Свободи лучани вшанували пам'ять полеглих





21 листопада розпочалася панахида та покладання квітів біля пам'ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на Меморіальному комплексі «Вічна Слава».



Згодом присутні вирушили громадською ходою від Меморіального комплексу «Вічна Слава» до Театрального майдану, де відбулося покладання квітів до пам'ятного фотостенду «Героїв Небесної Сотні - Загинули за єдність України».



Довідково:



День Гідності та Свободи — свято в Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005—2011 роках, поки не було скасоване указом Президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День гідності та свободи.





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