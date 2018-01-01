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Луцьким студентам пояснили, чому для них не буде проїзду за 2,50

Луцьким студентам пояснили, чому для них не буде проїзду за 2,50
Луцькі владці зустрілися з представниками Молодіжної ради Луцька та ГО “Студентська рада Волині”.

Підставою для зустрічі стало питання пільгового проїзду для студентів у міських автобусних маршрутах, - повідомили у луцькій мерії.

Луцькі студенти почали вимагати від міської влади зниження ціни проїзду для них на 50%, тобто, щоб вона становила 2,5 грн.

В обговоренні взяли участь перший заступник міського голови Григорій Недопад, радник міського голови Ігор Поліщук, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик, представники Молодіжної ради та студентства.

Як зазначив на початку голова Молодіжної ради Луцька Дем’ян Петрик, проведення “круглого столу” було ініційоване на засіданні Молодіжної ради, аби почути думку молоді, студентів, а також зрозуміти позицію міської влади.

Григорій Недопад повідомив, що з 1 січня 2016 року будь-які пільги на рівні держави, що стосуються транспортних перевезень, були анульовані. На місцеві бюджети покладено відшкодування пільг не лише за перевезення, а й на освітню, медичну галузь. Він додав, що студенти мають можливість їздити в електротранспорті за 1 грн. До слова, це єдиний соціальний транспорт, де пільгами користуються не лише лучани, а й жителі інших міст та сіл. Містом курсує достатня кількість тролейбусів, що дає змогу зручно дістатися до всіх навчальних закладів.

Радник міського голови Ігор Поліщук сказав, що пільгового проїзду у маршрутних таксі для студентів у Луцьку ніколи не було. Тобто якщо студенти денної форми навчання матимуть пільгу та будуть сплачувати за проїзд 2,5 грн, за найменшими розрахунками, з міського бюджету доведеться покрити пільгув сумі понад 19 млн грн.

“У міському бюджеті завжди знайдуться кошти для покращення благоустрою міста Луцька. 20 мільйонів гривень - це значна сума, але варто правильно розставляти пріоритети. Ці гроші можна спрямувати на проведення капітального ремонту у парку 900-річчя Луцька, облаштування нових скверів, відпочинкових зон або на інші нагальні потреби. Нашим пріоритетом є проведення якісних змін у місті, аби Луцьк поступово ставав кращим, сучаснішим та привабливим для туристів”, - наголосив Ігор Поліщук.

"Під час дискусії представники міської влади акцентували на тому, що кошти платників податків, які й наповнюють міський бюджет, повинні бути спрямовані на розвиток міста та громади. До того ж, зараз у Луцьку триває реалізація програми оновлення міського комунального транспорту, в рамках якої буде придбано 30 нових тролейбусів із Європи та оновлено контактну мережу, аби покращити якість надання перевезень міським комунальним транспортом. А студенти планують звернутися до профільних міністерств з проханням надати роз’яснення стосовно механізму надання пільг на проїзд", - йдеться у повідомленні.

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Теги: студенти, гроші, транспорт
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Коментарі 2
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Боюсь навіть спитати який оборот в маршруток, якщо студенти наїздити можуть на 19 лямів)
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Можна студентам Луцьких університетів протягом року збирати гроші на свої маршрутки чи автобуси.І потім запустити свої університетські рейси.З часом на цьому заробити гроші і потім в сраку мати Луцьких перевізників)
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