До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО

Володимир Омелян.



Зазначимо, що міністр візьме участь у презентації електричної вантажівки, виготовленої АК «Богдан Моторс».



Наразі Володимир Омелян разом з головою Волинської ОДА Олександром Савченком оглядають техніку, яку виробляють на заводі.





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