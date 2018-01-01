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До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО

До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
У Луцьку з робочим візитом перебуває міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Зазначимо, що міністр візьме участь у презентації електричної вантажівки, виготовленої АК «Богдан Моторс».

Наразі Володимир Омелян разом з головою Волинської ОДА Олександром Савченком оглядають техніку, яку виробляють на заводі.

До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО

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Теги: міністр, Луцьк, Омелян, Савченко, завод, автомобіль
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