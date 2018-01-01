До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
Сьогодні, 10:11
У Луцьку з робочим візитом перебуває міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Зазначимо, що міністр візьме участь у презентації електричної вантажівки, виготовленої АК «Богдан Моторс».
Наразі Володимир Омелян разом з головою Волинської ОДА Олександром Савченком оглядають техніку, яку виробляють на заводі.
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Зазначимо, що міністр візьме участь у презентації електричної вантажівки, виготовленої АК «Богдан Моторс».
Наразі Володимир Омелян разом з головою Волинської ОДА Олександром Савченком оглядають техніку, яку виробляють на заводі.
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