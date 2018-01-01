У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним
Сьогодні, 11:23
За навчання дітей з сусідніх громад у луцьких школах платитимуть ОТГ або ж самі батьки.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у четвер, 22 листопада.
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Начальник управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, що у новому законі про освіту є пункт, який говорить про те, що "з 1 січня 2019 року гроші мають ходити за дитиною". За дорученням міськради в управлінні освіти розробили положення про встановлення плати за надання освітніх послуг.
Згідно з ним за навчання дітей, які не зареєстровані в Луцьку і батьки яких не працюють в місті потрібно буде платити.
Наразі у міських школах навчається більше 2 тисяч дітей з сусідніх сіл та близько 500 дітей у міських ДНЗ.
Договір будуть укладати між Луцькрадою та об’єднаними територіальними громадами. Якщо ж громада відмовиться оплачувати навчання дітей, то це зможуть зробити батьки, попередньо уклавши договір з радою.
Плата за надання освітніх послуг у школі становитиме 21,58 грн у місяць та 21,20 у садочках.
За попередніми розрахунками, після таких нововведень Луцьк зможе отримати до 5 мільйонів гривень.
Натомість депутат Анна Мовяк зауважила, що таке рішення порушує Конституцію, де говориться про безоплатне отримання освіти.
Більшість депутатів підтримала проект.
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Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у четвер, 22 листопада.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Навчання у луцьких школах та садках хочуть зробити платним для дітей з сіл
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, що у новому законі про освіту є пункт, який говорить про те, що "з 1 січня 2019 року гроші мають ходити за дитиною". За дорученням міськради в управлінні освіти розробили положення про встановлення плати за надання освітніх послуг.
Згідно з ним за навчання дітей, які не зареєстровані в Луцьку і батьки яких не працюють в місті потрібно буде платити.
Наразі у міських школах навчається більше 2 тисяч дітей з сусідніх сіл та близько 500 дітей у міських ДНЗ.
Договір будуть укладати між Луцькрадою та об’єднаними територіальними громадами. Якщо ж громада відмовиться оплачувати навчання дітей, то це зможуть зробити батьки, попередньо уклавши договір з радою.
Плата за надання освітніх послуг у школі становитиме 21,58 грн у місяць та 21,20 у садочках.
За попередніми розрахунками, після таких нововведень Луцьк зможе отримати до 5 мільйонів гривень.
Натомість депутат Анна Мовяк зауважила, що таке рішення порушує Конституцію, де говориться про безоплатне отримання освіти.
Більшість депутатів підтримала проект.
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