У Луцьку навчання дітей із приміських громад може стати платним

За навчання дітей з сусідніх громад у луцьких школах платитимуть ОТГ або ж самі батьки.Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у четвер, 22 листопада.Начальник управління освітизазначила, що у новому законі про освіту є пункт, який говорить про те, що "з 1 січня 2019 року гроші мають ходити за дитиною". За дорученням міськради в управлінні освіти розробили положення про встановлення плати за надання освітніх послуг.Згідно з ним за навчання дітей, які не зареєстровані в Луцьку і батьки яких не працюють в місті потрібно буде платити.Наразі у міських школах навчається більше 2 тисяч дітей з сусідніх сіл та близько 500 дітей у міських ДНЗ.Договір будуть укладати між Луцькрадою та об’єднаними територіальними громадами. Якщо ж громада відмовиться оплачувати навчання дітей, то це зможуть зробити батьки, попередньо уклавши договір з радою.Плата за надання освітніх послуг у школі становитиме 21,58 грн у місяць та 21,20 у садочках.За попередніми розрахунками, після таких нововведень Луцьк зможе отримати до 5 мільйонів гривень.Натомість депутатзауважила, що таке рішення порушує Конституцію, де говориться про безоплатне отримання освіти.Більшість депутатів підтримала проект.