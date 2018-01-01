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Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото

Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
У мережі з'явилися атмосферні знімки краєвидів природного парку, який розташований на Волині.

Їх у Facebook опублікував Юрій Халейко.

"Припять - Стохід - в осінній красі..." коротко підписав свою фотодобірку автор.


Довідково:

Найбільшим заповідним парком на Поліссі є «Припять – Стохід». Прип’ять та Стохід – дві річки, що утворюють тисячі русел та островів. Та 43% парку займають болота. Територія парку охороняється відразу двома державами, адже його північний кордон межує з Білорусією. Тепер на цій прадавній землі ростуть дикі ліси з чорницями та мохом. А перлинами волинського Полісся є шість озер – Біле, Люб’язь, Рогізне, Добре, Бережновільське, Нобель. Вода в них чиста та цілюща, багата на гліцерин, тому корисна для омолодження шкіри. На озері Нобель щороку проводиться фестиваль риболовлі з гумористичною назвою – «Лауреат Нобельської премії». Серед цікавих рослин, які Ви зможете вживу побачити в парку, суниці, глечики жовті, латаття, сальвінія, рідкісна любка дволиста На території парку «Прип’ять-Стохід» водяться близько 80 видів тварин, що занесені до Червоної книги. Серед них унікальна птаха – синиця біла.


Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото

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Теги: фото, природа
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