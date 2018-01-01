На Волині наполовину врізали кількість сімей, які матимуть субсидії

На Волині субсидії у жовтні отримували 53,1 тис. домогосподарств.А це 15,8% від загальної кількості домогосподарств області, -повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні звернулось 90,7 тис. домогосподарств (на 65,1% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.), з яких половина проживає у містах.З початку року субсидії призначили 111,3 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 61,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 49,5 тис. домогосподарств.Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 54,4%.