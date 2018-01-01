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Обстріляли хлібовоз і зірвали автобусний рейс: на Волині судили хуліганів

Обстріляли хлібовоз і зірвали автобусний рейс: на Волині судили хуліганів
Минулоріч двоє п’яних чоловіків на Волині обстріляли з мисливської рушниці автомобіль, який вранці розвозив хліб, а згодом зірвали рейс автобуса «Нововолинськ–Ковель», дебоширячи у ньому та погрожуючи водієві.

Наразі ж Нововолинський міський суд виніс вирок одному з хуліганів.

Нагадаємо, подія трапилася весною 2017 року у селі Блаженик Турійського району. Тоді двоє чоловіків – раніше судимі 29-річний та 40-річний волиняни, перебуваючи напідпитку, обстріляли автомобіль «ІВЕКО», який розвозив хліб. Зловмисники влучили в частину над баком, розташованим близько біля сидіння водія.

Згодом же хулігани зупинили маршрутку «Нововолинськ–Ковель», де, не заплативши, закинули брудні ноги на сидіння автобуса. На зауваження водія один з хуліганів дістав зброю та направив її на водія, який, перелякавшись, втік.

Пасажирів же, які теж не на жарт злякалися, врятували працівники поліції, які вчасно прибули на виклик та затримали хуліганів. Згодом злочинців взяли під варту. Та 2 червня один з хуліганів зумів втекти з вбиральні Турійського відділу поліції. Щоправда, того ж дня злочинця затримали.

Зрештою ж, днями суд виніс йому вирок. Раніше судимий чоловік отримав покарання – 3 роки і 5 місяців тюрми. Матеріали щодо його спільника розглядали в межах окремого провадження.

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Теги: обстріл, хлібовоз, хулігани
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