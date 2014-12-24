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У Горохові на автостанції маршрутка розчавила жінку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Горохові на автостанції маршрутка розчавила жінку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На горохівській автостанції під колесами рейсового автобусу «Луцьк-Антонівка» загинула жінка.

Трагедія трапилася на автостанції у місті Горохів Волинської області, близько 14:00.

Про це інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Рейсовий автобус «Луцьк-Антонівка» наїхав на жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Наразі там працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються всі обставини трагедії.

Очевидці інциденту кажуть, що водій рухався заднім ходом, щоб розвернутись і виїхати. У цей час жінка ішла ззаду. Вочевидь, він її не побачив та наїхав.

У Горохові на автостанції маршрутка розчавила жінку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: горохів, трагедія, автостанція
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