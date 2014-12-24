У Горохові на автостанції маршрутка розчавила жінку. ФОТО. ОНОВЛЕНО

На горохівській автостанції під колесами рейсового автобусу «Луцьк-Антонівка» загинула жінка.Трагедія трапилася на автостанції у місті Горохів Волинської області, близько 14:00.Про цеповідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у Волинській області.Рейсовий автобус «Луцьк-Антонівка» наїхав на жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події.Наразі там працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються всі обставини трагедії.Очевидці інциденту кажуть, що водій рухався заднім ходом, щоб розвернутись і виїхати. У цей час жінка ішла ззаду. Вочевидь, він її не побачив та наїхав.