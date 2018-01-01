Волиняни знову закликали УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви
Сьогодні, 18:41
Депутати Володимир-Волинської міськради та учасники волинського осередку ГО Союзу українок вкотре закликали владику Володимира підтримати автокефалію української церкви.
Нагадаємо, напередодні у Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію.
Так члени Волинської громадської організації Союзу українок написали звернення, в якому закликали підтримати Томос.
Текст заяви подаємо без змін:
Недавно п’ятнадцять громадських організацій звернулися до архієреїв УПЦ (Московського Патріархату), що на Волині, з закликом підтримати визнання автокефалії Української Церкви та взяти участь в об’єднавчому соборі, де оберуть її очільника.
Відповідь на звернення єпископа Нафанаїла, на жаль, і засмучує, і обурює. Його представник дав зрозуміти, що перебування у складі Церкви Росії – країни-агресора – цілком задовільняє владику.
Але чи влаштовує така позиція переважну більшість мирян, що ходять у волинські храми і які бажають єднатися в Помісній Православній Церкві, яку незабаром визнає Вселенський Патріархат? Упевнені, що не влаштовує. Тим більше, що серед активістів громадських організацій, очевидно, є і прихожани УПЦ (МП).
Тож Волинська громадська організація Союзу українок, долучаючись до згаданого звернення, закликає духовенство й мирян скористатися нинішньою можливістю до єднання. Гуртуймося навколо своєї, української Церкви! Забудьмо, що розділяло й сварило нас, православних українців й українок, у минулому! Зробімо все для єднання заради Бога, заради майбутнього України, щоб ні диявол, ні вороги Батьківщини, бачачи нашу одностайну віру, надію і любов, не змогли нас перемогти.
До слова, депутати Володимир-Волинської міськради також написали заяву, у якій звернулися до митрополита Володимир-Волинського УПЦ МП Володимира.
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Нагадаємо, напередодні у Володимирі активісти закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію.
Так члени Волинської громадської організації Союзу українок написали звернення, в якому закликали підтримати Томос.
Текст заяви подаємо без змін:
Недавно п’ятнадцять громадських організацій звернулися до архієреїв УПЦ (Московського Патріархату), що на Волині, з закликом підтримати визнання автокефалії Української Церкви та взяти участь в об’єднавчому соборі, де оберуть її очільника.
Відповідь на звернення єпископа Нафанаїла, на жаль, і засмучує, і обурює. Його представник дав зрозуміти, що перебування у складі Церкви Росії – країни-агресора – цілком задовільняє владику.
Але чи влаштовує така позиція переважну більшість мирян, що ходять у волинські храми і які бажають єднатися в Помісній Православній Церкві, яку незабаром визнає Вселенський Патріархат? Упевнені, що не влаштовує. Тим більше, що серед активістів громадських організацій, очевидно, є і прихожани УПЦ (МП).
Тож Волинська громадська організація Союзу українок, долучаючись до згаданого звернення, закликає духовенство й мирян скористатися нинішньою можливістю до єднання. Гуртуймося навколо своєї, української Церкви! Забудьмо, що розділяло й сварило нас, православних українців й українок, у минулому! Зробімо все для єднання заради Бога, заради майбутнього України, щоб ні диявол, ні вороги Батьківщини, бачачи нашу одностайну віру, надію і любов, не змогли нас перемогти.
До слова, депутати Володимир-Волинської міськради також написали заяву, у якій звернулися до митрополита Володимир-Волинського УПЦ МП Володимира.
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