У Луцьку 60 тролейбусів «віджили своє»
Сьогодні, 16:32
У Луцьку 60 тролейбусів відпрацювали ресурс експлуатації, підлягають списанню та заміні.
Про це йдеться в інформації щодо роботи Луцького підприємства електротранспорту.
80 % рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту потребує капітального ремонту. Ремонту та реконструкції потребують виробничі, технологічні й адміністративні споруди підприємства.
За результатами державного технічного огляду понад 20 % загальної протяжності контактних і кабельних мереж за своїм технічним станом не відповідають вимогам і потребують капітального ремонту. Те ж саме й з технічним рівнем енергозабезпечення й енергозбереження міського електротранспорту.
Власні кошти, які підприємство отримує від оплати за проїзд і дохід від послуг, не пов′язаних із основною діяльністю, відшкодовують лише 30 % експлуатаційних витрат.
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Про це йдеться в інформації щодо роботи Луцького підприємства електротранспорту.
80 % рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту потребує капітального ремонту. Ремонту та реконструкції потребують виробничі, технологічні й адміністративні споруди підприємства.
За результатами державного технічного огляду понад 20 % загальної протяжності контактних і кабельних мереж за своїм технічним станом не відповідають вимогам і потребують капітального ремонту. Те ж саме й з технічним рівнем енергозабезпечення й енергозбереження міського електротранспорту.
Власні кошти, які підприємство отримує від оплати за проїзд і дохід від послуг, не пов′язаних із основною діяльністю, відшкодовують лише 30 % експлуатаційних витрат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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