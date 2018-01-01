У Луцьку 60 тролейбусів «віджили своє»

У Луцьку 60 тролейбусів відпрацювали ресурс експлуатації, підлягають списанню та заміні.Про це йдеться в інформації щодо роботи Луцького підприємства електротранспорту.80 % рухомого складу Луцького підприємства електротранспорту потребує капітального ремонту. Ремонту та реконструкції потребують виробничі, технологічні й адміністративні споруди підприємства.За результатами державного технічного огляду понад 20 % загальної протяжності контактних і кабельних мереж за своїм технічним станом не відповідають вимогам і потребують капітального ремонту. Те ж саме й з технічним рівнем енергозабезпечення й енергозбереження міського електротранспорту.Власні кошти, які підприємство отримує від оплати за проїзд і дохід від послуг, не пов′язаних із основною діяльністю, відшкодовують лише 30 % експлуатаційних витрат.