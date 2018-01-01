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На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО

На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
У селі Княгининок на Волині вантажівка потрапила в аварію – перегородила частину трасу, що у свою чергу ускладнила рух автівок на даній ділянці дороги.

Про це повідомила голова Княгининівської громади Олена Твердохдіб.

Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.

Депутат Луцької міської ради Андрій Козюра також опублікував фото даної аварії на своїй сторінці у facebook.

«На в’їзді зі сторони с.Озерце у Княгининок фура з їхала з дороги і перекрила частково рух. Поверхня дорожного покриття примерзла», - йдеться у дописі.

Інформації про постраждалих наразі немає.
На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО

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Теги: аварія, вантажівка
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