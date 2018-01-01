На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У селі Княгининок на Волині вантажівка потрапила в аварію – перегородила частину трасу, що у свою чергу ускладнила рух автівок на даній ділянці дороги.
Про це повідомила голова Княгининівської громади Олена Твердохдіб.
Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.
Депутат Луцької міської ради Андрій Козюра також опублікував фото даної аварії на своїй сторінці у facebook.
«На в’їзді зі сторони с.Озерце у Княгининок фура з їхала з дороги і перекрила частково рух. Поверхня дорожного покриття примерзла», - йдеться у дописі.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила голова Княгининівської громади Олена Твердохдіб.
Інцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.
Депутат Луцької міської ради Андрій Козюра також опублікував фото даної аварії на своїй сторінці у facebook.
«На в’їзді зі сторони с.Озерце у Княгининок фура з їхала з дороги і перекрила частково рух. Поверхня дорожного покриття примерзла», - йдеться у дописі.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку на 25 листопада
Сьогодні, 09:00
У селі під Луцьком пообіцяли відновити маршрутку до міста
Сьогодні, 08:19
Яка буде зима 2019 року: прогноз погоди для України
Сьогодні, 07:21
До храму на Волині привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 06:38
Медіа