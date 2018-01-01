На трасі поблизу Луцька вантажівка з'їхала в кювет і перекрила рух. ФОТО

У селі Княгининок на Волині вантажівка потрапила в аварію – перегородила частину трасу, що у свою чергу ускладнила рух автівок на даній ділянці дороги.Про це повідомила голова Княгининівської громадиІнцидент трапився вночі 25 листопада. Вочевидь, причина аварії - слизька дорога.Депутат Луцької міської радитакож опублікував фото даної аварії на своїй сторінці у facebook.«На в’їзді зі сторони с.Озерце у Княгининок фура з їхала з дороги і перекрила частково рух. Поверхня дорожного покриття примерзла», - йдеться у дописі.Інформації про постраждалих наразі немає.