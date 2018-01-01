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Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО

Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
В Австрійському державному архіві вдалось відшукати фото столітньої давнини, що були зроблені поблизу села Мельниця Ковельського району Волинської області.

З історії населеного пункту відомо, що перед Першою світовою війною там була православна церква, костел, два єврейські молитовні будинки, школа, богодільня, гостинний двір, базар, водяний і вітряний млини.

На жаль, на знайдених фото не видно самого села та його мешканців, проте можемо побачити систему укріплень австрійської армії, які існували 100 років поблизу населеного пункту на Ковельщині.

В одній із попередніх публікацій Волиньpost вже розповідало про історію цього села та його святині. Більше про це можна прочитати за посиланням нижче: «Волинські костел та чудотворна ікона на ретро фото»

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко

Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО

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Теги: австрійці, Волинь
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