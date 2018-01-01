Перебування австрійців на Волині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:32
В Австрійському державному архіві вдалось відшукати фото столітньої давнини, що були зроблені поблизу села Мельниця Ковельського району Волинської області.
З історії населеного пункту відомо, що перед Першою світовою війною там була православна церква, костел, два єврейські молитовні будинки, школа, богодільня, гостинний двір, базар, водяний і вітряний млини.
На жаль, на знайдених фото не видно самого села та його мешканців, проте можемо побачити систему укріплень австрійської армії, які існували 100 років поблизу населеного пункту на Ковельщині.
В одній із попередніх публікацій Волиньpost вже розповідало про історію цього села та його святині. Більше про це можна прочитати за посиланням нижче: «Волинські костел та чудотворна ікона на ретро фото»
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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З історії населеного пункту відомо, що перед Першою світовою війною там була православна церква, костел, два єврейські молитовні будинки, школа, богодільня, гостинний двір, базар, водяний і вітряний млини.
На жаль, на знайдених фото не видно самого села та його мешканців, проте можемо побачити систему укріплень австрійської армії, які існували 100 років поблизу населеного пункту на Ковельщині.
В одній із попередніх публікацій Волиньpost вже розповідало про історію цього села та його святині. Більше про це можна прочитати за посиланням нижче: «Волинські костел та чудотворна ікона на ретро фото»
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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