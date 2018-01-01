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Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО

Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Австрійському державному архіві знаходяться тисячі світлин часів Першої світової війни, які були зроблені на Волині.

Сьогодні хочемо поділитись із зимовими світлинами, які датовані 1916-1917 роками. На фото можемо побачити як місцевих мешканців волинських міст та сіл, так і побут солдат австрійської армії. Фото були зроблені невідомими військовими фотографами. Досить цікавим та рідкісним фото є перше, адже на ньому можемо розгледіти дітей, які не дивлячись на війну, яка тривала не перший рік, були раді снігу і розважались, катаючись на санках.

На останніх світлинах фотопідбірки натомість можемо побачити як у вільний від військових дій, розважались на льоду різними іграми солдати австрійської армії.

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко

Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО

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Теги: зима, Волинь
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