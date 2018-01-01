Якою була зима на Волині 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 20:45
Австрійському державному архіві знаходяться тисячі світлин часів Першої світової війни, які були зроблені на Волині.
Сьогодні хочемо поділитись із зимовими світлинами, які датовані 1916-1917 роками. На фото можемо побачити як місцевих мешканців волинських міст та сіл, так і побут солдат австрійської армії. Фото були зроблені невідомими військовими фотографами. Досить цікавим та рідкісним фото є перше, адже на ньому можемо розгледіти дітей, які не дивлячись на війну, яка тривала не перший рік, були раді снігу і розважались, катаючись на санках.
На останніх світлинах фотопідбірки натомість можемо побачити як у вільний від військових дій, розважались на льоду різними іграми солдати австрійської армії.
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Сьогодні хочемо поділитись із зимовими світлинами, які датовані 1916-1917 роками. На фото можемо побачити як місцевих мешканців волинських міст та сіл, так і побут солдат австрійської армії. Фото були зроблені невідомими військовими фотографами. Досить цікавим та рідкісним фото є перше, адже на ньому можемо розгледіти дітей, які не дивлячись на війну, яка тривала не перший рік, були раді снігу і розважались, катаючись на санках.
На останніх світлинах фотопідбірки натомість можемо побачити як у вільний від військових дій, розважались на льоду різними іграми солдати австрійської армії.
Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv
Тетяна Яцечко-Блаженко
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