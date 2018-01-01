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У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО

У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського і Ковельської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і Opel на іноземній реєстрації.

Інцидент трапився у понеділок, 26 листопада, близько 12:00 год.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Водія Opel забрала швидка допомога. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працює поліція, яка охороняє місце ДТП і регулює рух на дорозі.

У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, маршрутка
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Коментарі 1
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А номера то не настоящие. Это все эти «бляхи».
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