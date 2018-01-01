У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО





Інцидент трапився у понеділок, 26 листопада, близько 12:00 год.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Водія Opel забрала швидка допомога. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працює поліція, яка охороняє місце ДТП і регулює рух на дорозі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського і Ковельської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і Opel на іноземній реєстрації.Інцидент трапився у понеділок, 26 листопада, близько 12:00 год.Про цеповідомили очевидці події.Водія Opel забрала швидка допомога. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працює поліція, яка охороняє місце ДТП і регулює рух на дорозі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію