У Луцьку через аварію з потерпілими – ускладнений рух. ФОТО
Сьогодні, 12:41
У Луцьку на перехресті вулиць Чернишевського і Ковельської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і Opel на іноземній реєстрації.
Інцидент трапився у понеділок, 26 листопада, близько 12:00 год.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Водія Opel забрала швидка допомога. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працює поліція, яка охороняє місце ДТП і регулює рух на дорозі.
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Інцидент трапився у понеділок, 26 листопада, близько 12:00 год.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Водія Opel забрала швидка допомога. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень. На місці події працює поліція, яка охороняє місце ДТП і регулює рух на дорозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А номера то не настоящие. Это все эти «бляхи».
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