Рішення про платне навчання у Луцьку немісцевих дітей хочуть відтермінувати





Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 26 листопада.



Нагадаємо, що в управлінні освіти Луцької міської ради



Згідно з ним за навчання дітей, які не зареєстровані в Луцьку і батьки яких не працюють в місті потрібно буде платити.



Договір пропонують укладати між Луцькрадою та об’єднаними територіальними громадами. Якщо ж громада відмовиться оплачувати навчання дітей, то передбачають, що це можуть зробити батьки, попередньо уклавши договір з радою.



Натомість депутати зауважили, що оплата послуг батьками не повинна підніматися, оскільки місто має важелі впливу на сусідні громади, аби ті взяли на себе фінансові зобов'язання по оплаті освітніх послуг своїх дітей.



Як зазначив голова комісії Борис Смаль, наразі переговори з сусідніми ОТГ щодо цього питання ведуться, а тому зауважив, що проект рішення варто зняти з розгляду. У раді сподіваються, що зможуть досягнути домовленостей з сусідніми громадами і вирішити питання без залучення батьківських коштів.



Відтак комісія не підтримала проект рішення та надала рекомендацію зняти питання з порядку денного сесії міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати пропонують відкласти розгляд рішення про призначення плати за навчання дітей з сусідніх громад.Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 26 листопада.Нагадаємо, що в управлінні освіти Луцької міської ради розробили положення про встановлення плати за надання освітніх послуг Згідно з ним за навчання дітей, які не зареєстровані в Луцьку і батьки яких не працюють в місті потрібно буде платити.Договір пропонують укладати між Луцькрадою та об’єднаними територіальними громадами. Якщо ж громада відмовиться оплачувати навчання дітей, то передбачають, що це можуть зробити батьки, попередньо уклавши договір з радою.Натомість депутати зауважили, що оплата послуг батьками не повинна підніматися, оскільки місто має важелі впливу на сусідні громади, аби ті взяли на себе фінансові зобов'язання по оплаті освітніх послуг своїх дітей.Як зазначив голова комісії, наразі переговори з сусідніми ОТГ щодо цього питання ведуться, а тому зауважив, що проект рішення варто зняти з розгляду. У раді сподіваються, що зможуть досягнути домовленостей з сусідніми громадами і вирішити питання без залучення батьківських коштів.Відтак комісія не підтримала проект рішення та надала рекомендацію зняти питання з порядку денного сесії міськради.

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