Луцька «Ласка» хоче по-новому вести облік безпритульних тварин

У КП «Ласка» розробили нову програму обліку та моніторингу популяції безпритульних тварин.Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів у понеділок, 26 листопада.Директорка КП «Ласка»зазначила, що наразі на вулицях Луцька перебуває близько 580 тварин, ще близько 300 знаходиться на території підприємства. Близько сотня тварин з'явиться ще у 2019 році внаслідок неконтрольованого розмноження.Зазначається також, що попередня програма регулювання чисельності безпритульних тварин була неефективною. Натомість нова передбачатиме чіпування та ідентифікацію собак, збір та обробку даних про них.Програма розроблена на два роки. Наразі на її реалізацію з міського бюджету просять 300 тисяч гривень.Окрім того, КП «Ласка» просить передбачити кошти на заробітну плату працівників, ряд ремонтних робіт, харчування тварин та спецодяг.Загалом з міського бюджету на потреби комунального підприємства планують виділити 5 мільйонів 600 тисяч гривень.