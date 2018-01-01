У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Сьогодні, 16:28
У Луцьку суттєво зріс курс купівлі та продажу іноземних валют.
Нагадаємо, що за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко попросив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада, рішення про запровадження воєнного стану в Україні.
Разом з тим, повідомляють, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.
Попри це, станом на 16:00, 26 листопада, у Луцьких обмінниках спостерігається суттєве підвищення курсу іноземних валют:
Купівля долара у місті становить від 28 грн до 28,30 грн продаж - від 28,70 грн до 29,20 грн;
Купівля євро – від 31,80 грн до 32,05 грн, продаж - від 32,40 грн до 33 грн;
Купівля злотих – від 7, 30 грн до 7,38 грн, продаж - від 7,50 до 7,55 грн.
Поблизу деяких обмінників спостерігають незначні черги.
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Нагадаємо, що за результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко попросив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада, рішення про запровадження воєнного стану в Україні.
Разом з тим, повідомляють, що у випадку запровадження воєнного стану робота банківської системи України порушена не буде.
Попри це, станом на 16:00, 26 листопада, у Луцьких обмінниках спостерігається суттєве підвищення курсу іноземних валют:
Купівля долара у місті становить від 28 грн до 28,30 грн продаж - від 28,70 грн до 29,20 грн;
Купівля євро – від 31,80 грн до 32,05 грн, продаж - від 32,40 грн до 33 грн;
Купівля злотих – від 7, 30 грн до 7,38 грн, продаж - від 7,50 до 7,55 грн.
Поблизу деяких обмінників спостерігають незначні черги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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