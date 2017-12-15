Трьох підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці залишили під вартою





Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд у Волинській області сьогодні, 26 листопада.



Нагадаємо, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.



Отож, трьом підозрюваним залишили міру запобіжного заходу – тримання під вартою.



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