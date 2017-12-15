Трьох підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці залишили під вартою
Сьогодні, 18:56
Для трьох підозрюваних, яким інкримінують участь у стрілянині на луцькій автомийці, залишили міру запобіжного заходу, обрану судом першої інстанції – тримання під вартою.
Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд у Волинській області сьогодні, 26 листопада.
Нагадаємо, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.
Отож, трьом підозрюваним залишили міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
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Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд у Волинській області сьогодні, 26 листопада.
Нагадаємо, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.
Отож, трьом підозрюваним залишили міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
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Коментарі 1
Скільки вже можна писати про ту стрілянину??? Давайте згадаємо про воїна з Луцька який сьогодні загинув!!!!!
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