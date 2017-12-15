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Трьох підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці залишили під вартою

Трьох підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці залишили під вартою
Для трьох підозрюваних, яким інкримінують участь у стрілянині на луцькій автомийці, залишили міру запобіжного заходу, обрану судом першої інстанції – тримання під вартою.

Відповідне рішення прийняв Апеляційний суд у Волинській області сьогодні, 26 листопада.

Нагадаємо, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.

Отож, трьом підозрюваним залишили міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Теги: суд, стрілянина, Луцьк, автомийка, арешт
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Коментарі 1
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Скільки вже можна писати про ту стрілянину??? Давайте згадаємо про воїна з Луцька який сьогодні загинув!!!!!
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