Воєнний стан: як голосували нардепи з Волині
Сьогодні, 22:05
Більшість народних депутатів із Волині проголосували за введення воєнного стану.
Про це свідчать результати голосування, опубліковані на сайті Верховної Ради.
Отже, голоси волинських нардепів розподілилися таким чином:
Ігор Гузь – за
Степан Івахів – за
Ірина Констанкевич – не голосувала
Ігор Лапін – за
Сергій Мартиняк – за
Юрій Савчук – відсутній
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану на 30 днів.
Водночас Волинської області нема у переліку регіонів, де можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану.
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Про це свідчать результати голосування, опубліковані на сайті Верховної Ради.
Отже, голоси волинських нардепів розподілилися таким чином:
Ігор Гузь – за
Степан Івахів – за
Ірина Констанкевич – не голосувала
Ігор Лапін – за
Сергій Мартиняк – за
Юрій Савчук – відсутній
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану на 30 днів.
Водночас Волинської області нема у переліку регіонів, де можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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