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Воєнний стан: як голосували нардепи з Волині

Воєнний стан: як голосували нардепи з Волині
Більшість народних депутатів із Волині проголосували за введення воєнного стану.

Про це свідчать результати голосування, опубліковані на сайті Верховної Ради.

Отже, голоси волинських нардепів розподілилися таким чином:

Ігор Гузь – за
Степан Івахів – за
Ірина Констанкевич – не голосувала
Ігор Лапін – за
Сергій Мартиняк – за
Юрій Савчук – відсутній

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану на 30 днів.

Водночас Волинської області нема у переліку регіонів, де можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану.

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Теги: воєнний стан, Волинь
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