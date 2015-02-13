Воєнний стан: як голосували нардепи з Волині





Про це свідчать результати голосування, опубліковані на сайті Верховної Ради.



Отже, голоси волинських нардепів розподілилися таким чином:



Ігор Гузь – за

Степан Івахів – за

Ірина Констанкевич – не голосувала

Ігор Лапін – за

Сергій Мартиняк – за

Юрій Савчук – відсутній



Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану на 30 днів.



Водночас Волинської області нема у переліку регіонів, де можуть запровадити особливий режим в умовах воєнного стану.



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