У Луцьку 28 листопада – День жалоби

Віктора Лахая у Луцьку 28 листопада оголосили Днем жалоби.



Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.



"На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста", - йдеться у повідомлені.



Нагадаємо,



У місті обмежать проведення розважально-концертних заходів. А також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.



Перекриття руху транспорту 28 листопада буде:



- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;



- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із загибеллю на Сході військовослужбовцяу Луцьку 28 листопада оголосили Днем жалоби.Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови"На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада У місті обмежать проведення розважально-концертних заходів. А також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.Перекриття руху транспорту 28 листопада буде:- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.

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