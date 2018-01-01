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У Луцьку 28 листопада – День жалоби

У Луцьку 28 листопада – День жалоби
У зв’язку із загибеллю на Сході військовослужбовця Віктора Лахая у Луцьку 28 листопада оголосили Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.

"На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада.

У місті обмежать проведення розважально-концертних заходів. А також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

Перекриття руху транспорту 28 листопада буде:

- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;

- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.



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Теги: смерть, ООС, Волинь, Деь жалоби
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