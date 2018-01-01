У Луцьку 28 листопада – День жалоби
Сьогодні, 10:32
У зв’язку із загибеллю на Сході військовослужбовця Віктора Лахая у Луцьку 28 листопада оголосили Днем жалоби.
Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.
"На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада.
У місті обмежать проведення розважально-концертних заходів. А також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
Перекриття руху транспорту 28 листопада буде:
- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;
- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Григорій Пустовіт.
"На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, чоловік помер на Сході України 26 листопада.
У місті обмежать проведення розважально-концертних заходів. А також забороняється звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
Перекриття руху транспорту 28 листопада буде:
- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;
- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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