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«Хлопці переховувалися від служби»: розповіли деталі «бунту» біля волинського військкомату

«Хлопці переховувалися від служби»: розповіли деталі «бунту» біля волинського військкомату
Повідомили про причини блокування родичами автобусу з призовниками, котрий виїжджав із території Волинського обласного військового комісаріату на Київщину.

Про це йшлося у вівторок, 27 листопада, під час брифінгу.

Заступник військового комісара Юрій Кучер розповів, що у суботу, 24 листопада, під стіни військкомату приїхали родичі призовників, аби не дозволити виїхати автобусу з ними на службу. Більшість із призовників знаходилися в розшуку.

«Батьків обурило, що їх розшукали і відправили. Більшість родичів призовників приїхали із Камінь-Каширського району. Вони не хотіли, аби їхні дітки та чоловіки йшли на службу. Ніяких документів про відстрочку від служби у них не було», - зауважив Кучер.

Родичам призовників запропонували написати заяви щодо неправомірного призову. У підсумку, лише одна жінка написала заяву, решта ж – відмовилися.

«Хлопці переховувалися від служби»: розповіли деталі «бунту» біля волинського військкомату


«Більшість із нас розуміє, що держава без армії бути не може. Я не готовий звинувачувати молодих людей, які бояться йти в армію. Тут більше впливає страх батьків, бабусь, жінок. Вони бояться, що їхні діти та чоловіки загинуть на війні. За 5 років зі строковиками такого не було», - наголосив голова ГС «Спілка воїнів АТО Волині» Олександр Серватович.

Він закликав не уникати призову, адже в інших країнах світу, наприклад, в Ізраїлі, служать не лише чоловіки, а й жінки. До того ж, це необхідно для збереження життя у надзвичайній ситуації.
«Це не та армія, де взимку зелену траву фарбували. Зараз проходження строкової військової служби дає певні знання і певний розвиток людям», - сказав Серватович.

Наразі призовники проходять службу у навчальному центрі Василькова, що на Київщині. Правову оцінку діям родичів призовників дадуть правоохоронці.

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Теги: армія, призов
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Коментарі 1
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Якщо всі сховаються, то хто ж буде захищати? Чи всі в Польщу? А там нас ХЕРУШКИ пустять! Будьте розумними - ми там не нада!!!
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