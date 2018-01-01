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Волиняни «косять» від армії, бо їдуть на заробітки

Волиняни «косять» від армії, бо їдуть на заробітки
Стало відомо, у яких районах Волинської області найбільше ухиляються від служби у Збройних Силах України.

Про це йшлося у вівторок, 27 листопада, під час брифінгу.

Заступник військового комісара Волинського обласного військового комісаріату Юрій Кучер розповів, що на сьогодні сповіщення призовників про необхідність їх прибуття до призовних дільниць покладені на органи місцевої влади, житлово-експлуатаційні організації, ОСББ тощо.

«На жаль, це не робиться, тому військкомати вимушені займатися непритаманною їм роботою – здійснювати розшук призовників і доставляти їх на збірні пункти», - зауважив він.

За словами Юрія Кучера, на сьогодні вже служать у військах 508 призовників. Найбільше «косять» від служби у ЗСУ у Камінь-Каширському, Нововолинському, Ратнівському районах.

Понад 7 тисяч волинян підлягають призову на строкову службу і не з’являються до призовних дільниць. Переважна більшість із них знаходяться на заробітках за кордоном, зокрема, у Польщі.

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Теги: армія, призов
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Коментарі 3
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Ніхто за нас захищати нашу землю не буде -факт
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Поки я буду в армії ніхто не буде забезпечувати мою сімю і батьків-пенсіонерів, тому я кошу і не піду, я не боюсь, просто єдиний хто кормить сімю, дали б забезпечення хоч би 20 тис гривень то б пішов
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Правильно роблять, що косять. Для захисту землі є контрактні військовослужбовці для яких військова справа це професія плюс МВС і спецслужби. Про який обов'зок перед державою може йти мова, коли держава має за худобу рядового громадянина... І ще нарахунок Нововолинського району - може-б хтось пояснив безграмотному Кучеру, що такого району не існує.
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