Волиняни «косять» від армії, бо їдуть на заробітки

Стало відомо, у яких районах Волинської області найбільше ухиляються від служби у Збройних Силах України.Про це йшлося у вівторок, 27 листопада, під час брифінгу.Заступник військового комісара Волинського обласного військового комісаріатурозповів, що на сьогодні сповіщення призовників про необхідність їх прибуття до призовних дільниць покладені на органи місцевої влади, житлово-експлуатаційні організації, ОСББ тощо.«На жаль, це не робиться, тому військкомати вимушені займатися непритаманною їм роботою – здійснювати розшук призовників і доставляти їх на збірні пункти», - зауважив він.За словами Юрія Кучера, на сьогодні вже служать у військах 508 призовників. Найбільше «косять» від служби у ЗСУ у Камінь-Каширському, Нововолинському, Ратнівському районах.Понад 7 тисяч волинян підлягають призову на строкову службу і не з’являються до призовних дільниць. Переважна більшість із них знаходяться на заробітках за кордоном, зокрема, у Польщі.