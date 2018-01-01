Воєнний стан в Україні: чи відправлятимуть волинян-строковиків у зону бойових зіткнень
Сьогодні, 13:53
Розповіли, чи вплине введення воєнного стану на призов строковиків у Волинській області.
Про це йшлося у вівторок, 27 листопада, під час брифінгу.
Голова ГС «Спілка воїнів АТО Волині» Олександр Серватович нагадав, що 26 листопада Верховна Рада затвердила введення воєнного стану у 10 областях країни.
«Ми активно спілкуємося з учасниками бойових дій, які є в запасі, і, повірте, вони вже на рюкзаках. Це перша хвиля резерву. Люди, які вже відвоювали. Вони готові ставати назад і при потребі боронити Україну», - зауважив Серватович. Він закликав родичів призовників не сіяти паніку, адже строковиків не відправлятимуть у зону зіткнень.
Заступник військового комісара Волинського обласного військового комісаріату Юрій Кучер повідомив, що правовий режим воєнного стану не впливає на призовну військову строкову службу.
«Призов продовжується відповідно до раніше визначених указом президент завдань щодо призову», - відзначив він.
У військкоматі запевнили, що рішення щодо направлення строковиків у зону проведення бойових дій ухвалювати не будуть. Вони проходитимуть строкову службу у пунктах постійної дислокації військових частин.
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Про це йшлося у вівторок, 27 листопада, під час брифінгу.
Голова ГС «Спілка воїнів АТО Волині» Олександр Серватович нагадав, що 26 листопада Верховна Рада затвердила введення воєнного стану у 10 областях країни.
«Ми активно спілкуємося з учасниками бойових дій, які є в запасі, і, повірте, вони вже на рюкзаках. Це перша хвиля резерву. Люди, які вже відвоювали. Вони готові ставати назад і при потребі боронити Україну», - зауважив Серватович. Він закликав родичів призовників не сіяти паніку, адже строковиків не відправлятимуть у зону зіткнень.
Заступник військового комісара Волинського обласного військового комісаріату Юрій Кучер повідомив, що правовий режим воєнного стану не впливає на призовну військову строкову службу.
«Призов продовжується відповідно до раніше визначених указом президент завдань щодо призову», - відзначив він.
У військкоматі запевнили, що рішення щодо направлення строковиків у зону проведення бойових дій ухвалювати не будуть. Вони проходитимуть строкову службу у пунктах постійної дислокації військових частин.
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Коментарі 1
Не "вони вже на рюкзаках", а два три чоловіка яким в селі немає що робити. Кого не питаю, всі на дітородному органі крутять мобілізацію і війну. Дебіли при владі банки б'ють, а людям помирати за їх ідеї?
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