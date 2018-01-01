Воєнний стан в Україні: чи відправлятимуть волинян-строковиків у зону бойових зіткнень





Про це йшлося у вівторок, 27 листопада, під час брифінгу.



Голова ГС «Спілка воїнів АТО Волині» Олександр Серватович нагадав, що 26 листопада Верховна Рада затвердила введення воєнного стану у 10 областях країни.



«Ми активно спілкуємося з учасниками бойових дій, які є в запасі, і, повірте, вони вже на рюкзаках. Це перша хвиля резерву. Люди, які вже відвоювали. Вони готові ставати назад і при потребі боронити Україну», - зауважив Серватович. Він



Заступник військового комісара Волинського обласного військового комісаріату Юрій Кучер повідомив, що правовий режим воєнного стану не впливає на призовну військову строкову службу.



«Призов продовжується відповідно до раніше визначених указом президент завдань щодо призову», - відзначив він.



У військкоматі запевнили, що рішення щодо направлення строковиків у зону проведення бойових дій ухвалювати не будуть. Вони проходитимуть строкову службу у пунктах постійної дислокації військових частин.

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