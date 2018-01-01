«Тікають до приїзду поліції»: у будинку в центрі Луцька продовжують незаконні роботи





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла голова ОСББ «Центральне-Луцьк» Аліна Поліщук.



Нагадаємо, конфлікт між мешканцями будинку на проспекті Волі, 12 та фактичним власником квартири Іваном Нідзельським триває вже кілька років. Самим же помешканням володіє його дружина Людмила. Чоловік здійснив реконструкцію квартири у торгово-офісне приміщення, отримавши згоду від кількох мешканців і натомість пообіцявши зробити ремонт у під’їзді. Цього люди не дочекалися й донині.



Коли квартира стала торгово-офісним приміщенням, волинянин зробив вихід зі свого вікна у двір, хоча люди виступали проти цього і судилися. Проте Феміда залишала позови без розгляду. З усіма скандальними питаннями розбирається не сам Нідзельський, а довірена особа чоловіка – Віталій Поліщук.



Тепер же Іван Нідзельський має намір влаштувати вихід на центральну вулицю міста. Однак для цього необхідно «захопити»



За словами Аліни Поліщук, незаконні будівельні роботи й далі продовжуються.



«Тепер наймані працівники приїжджають навіть уночі. Але вони встигають втекти до приїзду поліції», - каже вона.



Дільничий намагався зв'язатися з Іваном Нідзельським, проте вийшов на його представника Віталія Поліщука. У свою чергу, той повідомив, що муніципали зобов'язали вивезти будівельне сміття з території, однак мешканці будинку зробити цього не дають.



«Дільничий порадив домовитися зі мною, аби вивезти сміття. Замість цього учора працівники знову почали довбати стіну», - відзначила голова ОСББ.



26 листопада мешканці будинку повторно подали заяву в поліцію щодо незаконних дій. Окрім того, вони готують відповідне звернення до очільника Луцького відділу поліції Олега Кічука.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в будинку на проспекті Волі, 12 без відповідного рішення суду продовжують будівельні роботи.Про це у коментарірозповіла голова ОСББ «Центральне-Луцьк»Нагадаємо, конфлікт між мешканцями будинку на проспекті Волі, 12 та фактичним власником квартиритриває вже кілька років. Самим же помешканням володіє його дружина Людмила. Чоловік здійснив реконструкцію квартири у торгово-офісне приміщення, отримавши згоду від кількох мешканців і натомість пообіцявши зробити ремонт у під’їзді. Цього люди не дочекалися й донині.Коли квартира стала торгово-офісним приміщенням, волинянин зробив вихід зі свого вікна у двір, хоча люди виступали проти цього і судилися. Проте Феміда залишала позови без розгляду. З усіма скандальними питаннями розбирається не сам Нідзельський, а довірена особа чоловіка –Тепер же Іван Нідзельський має намір влаштувати вихід на центральну вулицю міста. Однак для цього необхідно «захопити» стіну сусіднього приміщення, де донедавна розташовувався ломбард За словами Аліни Поліщук, незаконні будівельні роботи й далі продовжуються.«Тепер наймані працівники приїжджають навіть уночі. Але вони встигають втекти до приїзду поліції», - каже вона.Дільничий намагався зв'язатися з Іваном Нідзельським, проте вийшов на його представника Віталія Поліщука. У свою чергу, той повідомив, що муніципали зобов'язали вивезти будівельне сміття з території, однак мешканці будинку зробити цього не дають.«Дільничий порадив домовитися зі мною, аби вивезти сміття. Замість цього учора працівники знову почали довбати стіну», - відзначила голова ОСББ.26 листопада мешканці будинку повторно подали заяву в поліцію щодо незаконних дій. Окрім того, вони готують відповідне звернення до очільника Луцького відділу поліції

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