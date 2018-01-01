У волинському нацпарку браконьєри застрелили лося





Повідомлення про постріли у лісових масивах неподалік села Велика Глуша Любешівського р-ну (Великоглушанське лісництво ДП «Любешівське ЛМГ») надійшло учора по обіді, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.



Єгерська служба спільно з працівниками групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» виїхали на місце.



Через настання темряви проводити розслідування оперативно було неможливо. Працівники лісової охорони чергували на місці всю ніч. Сьогодні вранці в результаті пошуків виявили тушу червонокнижної тварини – лося.



Місце, де зафіксували злочин, належить до території національного парку «Прип’ять-Стохід».



Нині на місці працює слідчо-оперативна група.

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