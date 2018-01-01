У волинському нацпарку браконьєри застрелили лося
Сьогодні, 16:17
На території національного парку «Прип’ять-Стохід» браконьєри вбили лося.
Повідомлення про постріли у лісових масивах неподалік села Велика Глуша Любешівського р-ну (Великоглушанське лісництво ДП «Любешівське ЛМГ») надійшло учора по обіді, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Єгерська служба спільно з працівниками групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» виїхали на місце.
Через настання темряви проводити розслідування оперативно було неможливо. Працівники лісової охорони чергували на місці всю ніч. Сьогодні вранці в результаті пошуків виявили тушу червонокнижної тварини – лося.
Місце, де зафіксували злочин, належить до території національного парку «Прип’ять-Стохід».
Нині на місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про постріли у лісових масивах неподалік села Велика Глуша Любешівського р-ну (Великоглушанське лісництво ДП «Любешівське ЛМГ») надійшло учора по обіді, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.
Єгерська служба спільно з працівниками групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» виїхали на місце.
Через настання темряви проводити розслідування оперативно було неможливо. Працівники лісової охорони чергували на місці всю ніч. Сьогодні вранці в результаті пошуків виявили тушу червонокнижної тварини – лося.
Місце, де зафіксували злочин, належить до території національного парку «Прип’ять-Стохід».
Нині на місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Акциз на цигарки з нового року виросте на 20%
Сьогодні, 16:45
На Рівненщині скажений кіт покусав двох людей
Сьогодні, 16:33
У волинському нацпарку браконьєри застрелили лося
Сьогодні, 16:17
У Володимирі після протестів «євробляхарів» – купи сміття. ФОТО
Сьогодні, 16:13
У Криму суд арештував двох українських моряків
Сьогодні, 16:02
Медіа