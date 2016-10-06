На Волині проживає 46 ВІЛ-інфікованих дітей
Сьогодні, 17:14
У Волинській області суттєво знизився рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
Про це повідомили під час прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у вівторок, 27 листопада.
Як розповіла головний лікар обласного центру по профілактиці боротьби зі СНІД Олена Макаренко, в області за період епідемії вірусу ( 1996 рік — 01.10.2018 року) було зареєстровано 742 ВІЛ-позитивних вагітних жінок. За цей час народилося 675 дітей, з них інфікувалося — 55 дітей.
Лікар зазначає, що практично всі випадки інфікування дитини від матері відбулися ще до 2002 року. Оскільки у 2002 році впровадили програму профілактики передачі вірусу від матері до дитини, яка суттєво допомогла у тому, аби знизити випадки інфікування.
«З цих інфікованих дітей, які народилися від ВІЛ-позитивної мами, є 10 підлітків, які перебувають у нас на обліку. Одна дівчинка уже вийшла заміж і, будучи ВІЛ-позитивною, народила здорову дитину. Ще одна дівчинка також вийшла заміж і ми чекаємо, що невдовзі і вона народить здорову дитину», — розповіла Олена Макаренко.
Окрім цього, за словами лікаря, за 11 місяців 2018 року від ВІЛ-інфікованих матерів народилось 27 дітей.
Станом на 1 листопада 2018 року області зареєстровано 46 дітей, які отримують антиретровірусну терапію.
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Про це повідомили під час прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у вівторок, 27 листопада.
Як розповіла головний лікар обласного центру по профілактиці боротьби зі СНІД Олена Макаренко, в області за період епідемії вірусу ( 1996 рік — 01.10.2018 року) було зареєстровано 742 ВІЛ-позитивних вагітних жінок. За цей час народилося 675 дітей, з них інфікувалося — 55 дітей.
Лікар зазначає, що практично всі випадки інфікування дитини від матері відбулися ще до 2002 року. Оскільки у 2002 році впровадили програму профілактики передачі вірусу від матері до дитини, яка суттєво допомогла у тому, аби знизити випадки інфікування.
«З цих інфікованих дітей, які народилися від ВІЛ-позитивної мами, є 10 підлітків, які перебувають у нас на обліку. Одна дівчинка уже вийшла заміж і, будучи ВІЛ-позитивною, народила здорову дитину. Ще одна дівчинка також вийшла заміж і ми чекаємо, що невдовзі і вона народить здорову дитину», — розповіла Олена Макаренко.
Окрім цього, за словами лікаря, за 11 місяців 2018 року від ВІЛ-інфікованих матерів народилось 27 дітей.
Станом на 1 листопада 2018 року області зареєстровано 46 дітей, які отримують антиретровірусну терапію.
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На Волині проживає 46 ВІЛ-інфікованих дітей
Сьогодні, 17:14
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