Злочин з запашком: на Волині крадій парфумів загримів на 4,5 роки в тюрму
Сьогодні, 17:52
Раніше судимий мешканець Нововолинська у супермаркетах Володимира-Волинського крав парфуми.
За вчинення злочинів злодію присудили 4 роки 6 місяців позбавлення волі, - пише Буг.
21 жовтня чоловік з полиці магазинів "Єва" викрав два флакони парфумів: «Sergio Tacchini Club», вартістю 355 гривень 54 копійки та «Cristian Lacroix Bazar», вартістю 483 гривні 82 копійки. Зазначив, що вказані злочини вчинив у зв’язку з особливим відношенням до елітних парфумів та під впливом невиправданого азарту, пов’язаного з інтересом «чи спіймають його, чи ні…».
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 23-го листопада.
Злодій у вчиненому щиро розкаявся, жодних відомостей від досудового розслідування не приховував, активно сприяв у розкритті злочину, зокрема повернув працівникам поліції викрадені парфуми, а під час судового розгляду справи магазинам повністю відшкодував заподіяні збитки.
12-го вересня 2018 року він був засуджений Нововолинським міським судом до покарання у виді 4 років позбавлення волі, та був звільнений від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Також, будучи неповнолітнім, притягався до відповідальності за вчинення грабежів, в силу віку на той час до нього були застосовані примусові заходи виховного характеру.
Суд зробив висновки, що з огляду на продовження злочинів, злочинець належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став, призначив за викрадення парфумів покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. До призначеного покарання частково приєднав невідбуте та призначив загалом 4 роки 6 місяців позбавлення волі.
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За вчинення злочинів злодію присудили 4 роки 6 місяців позбавлення волі, - пише Буг.
21 жовтня чоловік з полиці магазинів "Єва" викрав два флакони парфумів: «Sergio Tacchini Club», вартістю 355 гривень 54 копійки та «Cristian Lacroix Bazar», вартістю 483 гривні 82 копійки. Зазначив, що вказані злочини вчинив у зв’язку з особливим відношенням до елітних парфумів та під впливом невиправданого азарту, пов’язаного з інтересом «чи спіймають його, чи ні…».
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 23-го листопада.
Злодій у вчиненому щиро розкаявся, жодних відомостей від досудового розслідування не приховував, активно сприяв у розкритті злочину, зокрема повернув працівникам поліції викрадені парфуми, а під час судового розгляду справи магазинам повністю відшкодував заподіяні збитки.
12-го вересня 2018 року він був засуджений Нововолинським міським судом до покарання у виді 4 років позбавлення волі, та був звільнений від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Також, будучи неповнолітнім, притягався до відповідальності за вчинення грабежів, в силу віку на той час до нього були застосовані примусові заходи виховного характеру.
Суд зробив висновки, що з огляду на продовження злочинів, злочинець належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став, призначив за викрадення парфумів покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. До призначеного покарання частково приєднав невідбуте та призначив загалом 4 роки 6 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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