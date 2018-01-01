На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО
Сьогодні, 12:35
У Луцьку на вулиці Коновальця – гори сміття.
Про це редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.
«Антисанітарія! Тижнями не прибирається», – йдеться у повідомленні.
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Про це редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.
«Антисанітарія! Тижнями не прибирається», – йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Герой ночі»: спіймали чоловіка, який загиджував луцьку вулицю
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Коментарі 1
Пора змінити детектора луцькспецкомунтранс, він нічого не може зробити для міста. Шофери хами, ті хто мужики що контейнери виступають пустійно п'яні. Майже кругом бардак і його ніхто не прибирає. Надіюсь хтось з чиновників міської ради поставить питання звільнення і знайти людину яка наведе порядок.
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