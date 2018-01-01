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На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО

На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО
У Луцьку на вулиці Коновальця – гори сміття.

Про це редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.

«Антисанітарія! Тижнями не прибирається», – йдеться у повідомленні.

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На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО
На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО
На луцькій вулиці тижнями не вивозять сміття. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк, Коновальця
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Коментарі 1
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Пора змінити детектора луцькспецкомунтранс, він нічого не може зробити для міста. Шофери хами, ті хто мужики що контейнери виступають пустійно п'яні. Майже кругом бардак і його ніхто не прибирає. Надіюсь хтось з чиновників міської ради поставить питання звільнення і знайти людину яка наведе порядок.
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