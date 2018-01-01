Кредити на 110 тисяч: що в декларації затриманого волинського поліцейського
Сьогодні, 21:01
Начальник Любешівського відділення поліції Олег Матчук, якого затримали на хабарі, задекларував чималі кредити.
Про це йдеться в електронній декларації правоохоронця за 2017 рік.
У власності Олега Матчука – дві земельні ділянки у селі Крупа (694 кв.м.) та у селі Підгайці (1200 кв.м.). Також чоловік задекларував житловий будинок площею 240 «квадратів» у селі Підгайці поблизу Луцька.
В автопарку родини – дві машини. Зокрема ВАЗ-21171 (2007 р.в.) оформлений на Олега Матчука, а Renault Megane (2012 р.в.) – на дружину Лілію Матчук.
Упродовж 2017 року поліцейський отримав майже 134,2 тисячі гривень зарплати та 1400 гривень – соціальні виплати. Зарплата його дружини у 2017 році становила 45,6 тисячі гривень.
У розділі «Фінансові зобов’язання» чоловік задекларував відразу три кредити. Зокрема 30 тисяч гривень – зобов’язання перед обласним фондом підтримки індивідуального будівництва на селі, яке виникло у 2002 році.
Ще два кредити – свіжі, отримані у 2017 році. Це 53 тисячі гривень («Приватбанк») та 27 тисяч гривень («Ощадбанк»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в електронній декларації правоохоронця за 2017 рік.
У власності Олега Матчука – дві земельні ділянки у селі Крупа (694 кв.м.) та у селі Підгайці (1200 кв.м.). Також чоловік задекларував житловий будинок площею 240 «квадратів» у селі Підгайці поблизу Луцька.
В автопарку родини – дві машини. Зокрема ВАЗ-21171 (2007 р.в.) оформлений на Олега Матчука, а Renault Megane (2012 р.в.) – на дружину Лілію Матчук.
Упродовж 2017 року поліцейський отримав майже 134,2 тисячі гривень зарплати та 1400 гривень – соціальні виплати. Зарплата його дружини у 2017 році становила 45,6 тисячі гривень.
У розділі «Фінансові зобов’язання» чоловік задекларував відразу три кредити. Зокрема 30 тисяч гривень – зобов’язання перед обласним фондом підтримки індивідуального будівництва на селі, яке виникло у 2002 році.
Ще два кредити – свіжі, отримані у 2017 році. Це 53 тисячі гривень («Приватбанк») та 27 тисяч гривень («Ощадбанк»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Кредити на 110 тисяч: що в декларації затриманого волинського поліцейського
Сьогодні, 21:01
У Києві в басейні фітнес-клубу потонув молодий чоловік
Сьогодні, 20:48
Показали, як у Рожищі облагородили сквер. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Медіа