На трасі Луцьк-Рівне – смертельна аварія. ФОТО

На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне сталась смертельна аварія. Одна жінка загинула, інша – в лікарні.Інцидент трапився, 28 листопада, близько 17:20, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що 60-річний рівнянин, водій автомобіля Daewoo Lanos у селі Обарів допустив наїзд на двох жінок, які перетинали проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.Унаслідок ДТП 46-річна жителька селища Клевань від отриманих травм загинула на місці події. A 58-річну мешканку селища Оржів доставили до медзакладу Рівного.За попередньою інформацією, її життю загрози немає.Водій легковика за зовнішніми ознаками був тверезим. Утім, пройшов медичне освідування. Він пояснив поліцейським, що не помітив пішоходів, адже ця ділянка дороги не освітлюється.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.