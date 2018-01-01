У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 13:37
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Автопригода трапилася у четвер, 29 листопада.
За словами поліцейських, водій Nissan Qashqai їхав головною дорогою зі сторони мосту по вулиці Ковельській.
Водій Daewoo Lanos, повертаючи на вулицю Миру, не пропустив Nissan. В результаті сталося зіткнення.
На щастя, потерпілих немає. Рух вулицею ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Автопригода трапилася у четвер, 29 листопада.
За словами поліцейських, водій Nissan Qashqai їхав головною дорогою зі сторони мосту по вулиці Ковельській.
Водій Daewoo Lanos, повертаючи на вулицю Миру, не пропустив Nissan. В результаті сталося зіткнення.
На щастя, потерпілих немає. Рух вулицею ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Рівненські «виросте» багатоповерхівка
Сьогодні, 14:36
У місті на Волині хочуть закрити залізничну станцію
Сьогодні, 14:33
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Звіряче вбивство на Волині: чоловік зарізав куму
Сьогодні, 13:30
Медіа