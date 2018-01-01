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У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО

У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.

Автопригода трапилася у четвер, 29 листопада.

За словами поліцейських, водій Nissan Qashqai їхав головною дорогою зі сторони мосту по вулиці Ковельській.

Водій Daewoo Lanos, повертаючи на вулицю Миру, не пропустив Nissan. В результаті сталося зіткнення.

На щастя, потерпілих немає. Рух вулицею ускладнений.

У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО
У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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