У Луцьку в аварії понівечило авто, рух – ускладнений. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.



Автопригода трапилася у четвер, 29 листопада.



За словами поліцейських, водій Nissan Qashqai їхав головною дорогою зі сторони мосту по вулиці Ковельській.



Водій Daewoo Lanos, повертаючи на вулицю Миру, не пропустив Nissan. В результаті сталося зіткнення.



На щастя, потерпілих немає. Рух вулицею ускладнений.





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