У Луцьку на Рівненській «виросте» багатоповерхівка





Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.



Так, ТзОВ «Єврохолдинг» звернулося з питанням змінити цільове призначення земельної ділянки на вулиці Рівненській.



Як повідомив начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала, раніше ділянка була розрахована під будівництво виробничої бази. Тепер же її змінили для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

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