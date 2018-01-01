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У Луцьку на Рівненській «виросте» багатоповерхівка

У Луцьку на Рівненській «виросте» багатоповерхівка
У Луцьку на вулиці Рівненській, 10 хочуть звести багатоповерхівку.

Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.

Так, ТзОВ «Єврохолдинг» звернулося з питанням змінити цільове призначення земельної ділянки на вулиці Рівненській.

Як повідомив начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала, раніше ділянка була розрахована під будівництво виробничої бази. Тепер же її змінили для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

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Теги: Луцьк, Рівненська, будівництво
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