На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених
Сьогодні, 13:10
На Волині побільшало випадків відмови матерів від своїх новонароджених дітей.
Про це йшлося у п'ятницю, 30 листопада, під час круглого столу в управлінні охорони здоров'я ОДА.
Головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Людмила Рожко розповіла, що в області почастішали випадки відмови від новонароджених, хоча таке явище раніше не було характерне для Волині.
"5 чи 6 років узагалі не було покинутих дітей. У пологових є школи відповідального батьківства, де готують батьків. От, наприклад, працюють з мамою, яка вже має четверо дітей, а вона відмовляється від п'ятої і каже: "Я не буду, я не хочу". Навіть в багатодітних поліських районах уже почали відмовлятися від новонароджених дітей", - обурилася Людмила Рожко.
За її словами, швидше за все, від дітей відмовляються через складне соціально-економічне становище.
Також часто батьки віддають дитину у дитбудинок на рік, мовляв, її заберуть, коли покращаться умови.
"Але це нонсенс! Міністерство взагалі не передбачає сирітський заклад у реформі, тому, можливо, переглядатимуть законодавство стосовно усиновлення тимчасово покинутих дітей", - додала Рожко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п'ятницю, 30 листопада, під час круглого столу в управлінні охорони здоров'я ОДА.
Головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Людмила Рожко розповіла, що в області почастішали випадки відмови від новонароджених, хоча таке явище раніше не було характерне для Волині.
"5 чи 6 років узагалі не було покинутих дітей. У пологових є школи відповідального батьківства, де готують батьків. От, наприклад, працюють з мамою, яка вже має четверо дітей, а вона відмовляється від п'ятої і каже: "Я не буду, я не хочу". Навіть в багатодітних поліських районах уже почали відмовлятися від новонароджених дітей", - обурилася Людмила Рожко.
За її словами, швидше за все, від дітей відмовляються через складне соціально-економічне становище.
Також часто батьки віддають дитину у дитбудинок на рік, мовляв, її заберуть, коли покращаться умови.
"Але це нонсенс! Міністерство взагалі не передбачає сирітський заклад у реформі, тому, можливо, переглядатимуть законодавство стосовно усиновлення тимчасово покинутих дітей", - додала Рожко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Треба прийняти закон про примусову стерилізацію курвів. Причина: відсутність материнського інстинкту.
Останні новини
Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу
Сьогодні, 13:35
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених
Сьогодні, 13:10
Медіа