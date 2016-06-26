На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених

На Волині побільшало випадків відмови матерів від своїх новонароджених дітей.Про це йшлося у п'ятницю, 30 листопада, під час круглого столу в управлінні охорони здоров'я ОДА.Головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’ярозповіла, що в області почастішали випадки відмови від новонароджених, хоча таке явище раніше не було характерне для Волині."5 чи 6 років узагалі не було покинутих дітей. У пологових є школи відповідального батьківства, де готують батьків. От, наприклад, працюють з мамою, яка вже має четверо дітей, а вона відмовляється від п'ятої і каже: "Я не буду, я не хочу". Навіть в багатодітних поліських районах уже почали відмовлятися від новонароджених дітей", - обурилася Людмила Рожко.За її словами, швидше за все, від дітей відмовляються через складне соціально-економічне становище.Також часто батьки віддають дитину у дитбудинок на рік, мовляв, її заберуть, коли покращаться умови."Але це нонсенс! Міністерство взагалі не передбачає сирітський заклад у реформі, тому, можливо, переглядатимуть законодавство стосовно усиновлення тимчасово покинутих дітей", - додала Рожко.