вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених

На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених
На Волині побільшало випадків відмови матерів від своїх новонароджених дітей.

Про це йшлося у п'ятницю, 30 листопада, під час круглого столу в управлінні охорони здоров'я ОДА.

Головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Людмила Рожко розповіла, що в області почастішали випадки відмови від новонароджених, хоча таке явище раніше не було характерне для Волині.

"5 чи 6 років узагалі не було покинутих дітей. У пологових є школи відповідального батьківства, де готують батьків. От, наприклад, працюють з мамою, яка вже має четверо дітей, а вона відмовляється від п'ятої і каже: "Я не буду, я не хочу". Навіть в багатодітних поліських районах уже почали відмовлятися від новонароджених дітей", - обурилася Людмила Рожко.

За її словами, швидше за все, від дітей відмовляються через складне соціально-економічне становище.

Також часто батьки віддають дитину у дитбудинок на рік, мовляв, її заберуть, коли покращаться умови.

"Але це нонсенс! Міністерство взагалі не передбачає сирітський заклад у реформі, тому, можливо, переглядатимуть законодавство стосовно усиновлення тимчасово покинутих дітей", - додала Рожко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, відмова, новонароджені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Треба прийняти закон про примусову стерилізацію курвів. Причина: відсутність материнського інстинкту.
Відповісти
Вибір редактора
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
Волиняни отримують фейкові виклики до військкомату
У луцьких обмінниках – різке здорожчання валюти. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу
Сьогодні, 13:35
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
На Волині матері почали частіше відмовлятися від новонароджених
Сьогодні, 13:10
Перші пташки: на Волині водії розмитнили 7 «блях», не виїжджаючи за кордон
Сьогодні, 13:03
Розповіли, скільки постраждалих у аварії не мають майнових претензій до Зайцевої
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Одеситці, яка народила відразу п'ятеро дітей, подарували квартиру Одеситці, яка народила відразу п'ятеро дітей, подарували квартиру
26 червень, 2016, 23:20
В Одесі жінка народила п'ятірню. ФОТО В Одесі жінка народила п'ятірню. ФОТО
25 червень, 2016, 21:14
Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд» Луцькі школи позмагаються у «Битві за мультиборд»
28 листопад, 19:42
Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»* Тепла іграшка надії у ТРЦ «ПортCity»*
28 листопад, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ківерцях не змогли обрати нового голову райради
Сьогодні, 14:25
 0
Розповіли, чому «Sherr bar» з йогуртованим морозивом особливий. ФОТО*
Сьогодні, 14:03
 0
На українських дорогах з'являться ще шість радарів TruCam: перелік
Сьогодні, 13:56
 0
Розігнули грати та вирвали вікно: у селі на Волині обікрали дачу
Сьогодні, 13:35
 0
Про загиблих на Донбасі волинян написали книгу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8