Жорстоке вбивство у Нововолинську: чоловік зарізав куму на очах у дитини
Сьогодні, 16:55
33-річному чоловіку, який зарізав дівчину у Нововолинську, сьогодні, 30-го листопада, обиратимуть запобіжний захід.
Жорстоке вбивство він вчинив при своїй дружині та маленькій дитині, - пише Буг.
Нагадаємо, 29-го листопада, у квартирі по бульварі Шевченка чоловік підрізав свою куму, яка прийшла в гості. Бригада “швидкої” після 40-хвилинних реанімаційних заходів не змогла врятувати життя 29-річної мешканки Нововолинська Яни Кривицької.
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Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк повідомив, що вчора чоловіку оголосили про підозру, а вже сьогодні суд має обрати запобіжний захід – тримання під вартою.
В той фатальний для Яни ранок вона пила каву та розмовляла на кухні зі своїми кумами. Слово за слово, щось згадали, чоловіка взяла злість і він вхопив ножа та встромив його декілька разів у живіт дівчини. Вона почала втікати, бігти на вулицю і отримала ще кілька ударів у спину. На стіні біля під’їзду залишися сліди крові, а на асфальті – сережка загиблої.
На тілі більше 8-ми ножових поранень. Точної кількості за висновком судмедексперта нам невідомо.
Кажуть, що сім’я з двома дітьми благополучна, а сам чоловік на людях не конфліктний. Та коли він по-звірячому вбивав свою куму, вдома окрім його дружини знаходилася і маленька дитина. На запитання журналістів до керівника поліції, яке хвилює місцевих мешканців не менше, ніж таємничі і не до кінця достовірно відомі мотиви вбивства: “Чому жінка не заступилася за свою куму?”, відповіли, що тримала дитину на руках.
Чоловік після скоєного не покидав місце події, відразу зізнався та давав покази. Говорив: “Якесь затьмарення і сам не розуміє, як таке вчинив”. Його тоді ж відразу відвезли на освідування в лікарню. Як і ми вже повідомляли, в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не перебував, попередньо судимості і приводів до поліції немає.
Без мами залишилася 7-річна дівчинка. Яну вже забрали додому, рідні готуються до поховання.
Похорони відбудуться в суботу, 1-го грудня, о 12:00 за адресою мікрорайон Шахтарський, будинок 20.
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Жорстоке вбивство він вчинив при своїй дружині та маленькій дитині, - пише Буг.
Нагадаємо, 29-го листопада, у квартирі по бульварі Шевченка чоловік підрізав свою куму, яка прийшла в гості. Бригада “швидкої” після 40-хвилинних реанімаційних заходів не змогла врятувати життя 29-річної мешканки Нововолинська Яни Кривицької.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чудовий сім’янин та позитивна людина, – сусіди про волинянина, який зарізав куму
Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк повідомив, що вчора чоловіку оголосили про підозру, а вже сьогодні суд має обрати запобіжний захід – тримання під вартою.
В той фатальний для Яни ранок вона пила каву та розмовляла на кухні зі своїми кумами. Слово за слово, щось згадали, чоловіка взяла злість і він вхопив ножа та встромив його декілька разів у живіт дівчини. Вона почала втікати, бігти на вулицю і отримала ще кілька ударів у спину. На стіні біля під’їзду залишися сліди крові, а на асфальті – сережка загиблої.
На тілі більше 8-ми ножових поранень. Точної кількості за висновком судмедексперта нам невідомо.
Кажуть, що сім’я з двома дітьми благополучна, а сам чоловік на людях не конфліктний. Та коли він по-звірячому вбивав свою куму, вдома окрім його дружини знаходилася і маленька дитина. На запитання журналістів до керівника поліції, яке хвилює місцевих мешканців не менше, ніж таємничі і не до кінця достовірно відомі мотиви вбивства: “Чому жінка не заступилася за свою куму?”, відповіли, що тримала дитину на руках.
Чоловік після скоєного не покидав місце події, відразу зізнався та давав покази. Говорив: “Якесь затьмарення і сам не розуміє, як таке вчинив”. Його тоді ж відразу відвезли на освідування в лікарню. Як і ми вже повідомляли, в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не перебував, попередньо судимості і приводів до поліції немає.
Без мами залишилася 7-річна дівчинка. Яну вже забрали додому, рідні готуються до поховання.
Похорони відбудуться в суботу, 1-го грудня, о 12:00 за адресою мікрорайон Шахтарський, будинок 20.
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