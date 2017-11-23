Волинські лісівники виростили 150 тисяч новорічних красунь

Головний спеціаліст лісового відділу Волинського ОУЛМГ Володимир Неводнічик

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства спільно з лісгоспами цьогоріч виростили 150 тисяч готових до продажу новорічних дерев.Про церозповів головний спеціаліст лісового відділу Волинського ОУЛМГЗа словами Володимира Неводнічика, для того, аби забезпечити новорічними ялинками волинян та жителів інших областей України, в області вирощують 250 гектарів плантацій цих дерев."Це спеціально закладені плантації. Вони не входять у лісові культури на площах лісових земель", - пояснив лісівник.На сьогодні на плантаціях - біля мільйона новорічних дерев. 150 тисяч із них уже придатні до реалізації.Мінімальна ціна новорічних красунь складає 60 гривень, середня - 70-80 гривень за одну ялинку."Ми запланували продати близько 80 тисяч ялинок. Торік ми також реалізували 80 тисяч новорічних дерев на загальну суму 2,8 мільйона гривень. Цьогоріч розраховуємо продати ялинок на понад 4 мільйони гривень", - зауважив Володимир Неводнічик.Продавати новорічні красуні вже почали 7 підприємств області. Найактивніші з них: ДП "Городоцьке лісове господарство", ДП "Колківське лісове господарство", ДП "Старовижівське лісове господарство", ДП СЛАП "Рожищеагроліс" та Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр."Станом на сьогодні ми вже продали 10 тисяч новорічних ялинок середньою вартістю 80 гривень", - відзначив головний спеціаліст лісового відділу Волинського ОУЛМГ.До слова, вирощені на території Волині ялинки продають й у Київ, Одесу, Дніпропетровськ, Харків та інші міста країни.