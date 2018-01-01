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На Волині три відділи поліції відкрили «кримінал» через протести «євробляхарів»

На Волині три відділи поліції відкрили «кримінал» через протести «євробляхарів»
Волинська поліція відкрила декілька кримінальних проваджень через протести, які нещодавно тривали на пунктах пропуску.

Про це йшлося в ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live».

Заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак у телефонному режимі з телестудією розповів, що кримінальні провадження через протести на митних пунктах пропуску відкрили Любомльський відділ поліції – за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (йдеться про блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) і за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).

Кримінальні провадження через блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод відкрили також Володимир-Волинський та Ратнівський відділи поліції.

За словами Сергія Козака, відповідальність за цією статтею передбачає штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи до 2 років, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до 3 років.

Поліцейський додав, що наразі зібрали багато відеоматеріалів, які напрацьовані групами документування поліції, відеоматеріалів з мережі інтернет. Встановлюють усіх причетних осіб, роль кожного з них. «Треба провести великий обсяг робіт», - резюмував Козак.



Нагадаємо, на Волині так звані "євробляхарі" перекривали рух транспорту на деяких автошляхах, вимагаючи таким чином дослухатись до їхніх вимог щодо розмитнення автомобілів.

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Теги: Сергій Козак, митниця, євробляхарі, Волинь
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