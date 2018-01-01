На Волині три відділи поліції відкрили «кримінал» через протести «євробляхарів»

Волинська поліція відкрила декілька кримінальних проваджень через протести, які нещодавно тривали на пунктах пропуску.Про це йшлося в ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live».Заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській областіу телефонному режимі з телестудією розповів, що кримінальні провадження через протести на митних пунктах пропуску відкрили Любомльський відділ поліції – за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (йдеться про блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) і за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).Кримінальні провадження через блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод відкрили також Володимир-Волинський та Ратнівський відділи поліції.За словами Сергія Козака, відповідальність за цією статтею передбачає штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи до 2 років, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до 3 років.Поліцейський додав, що наразі зібрали багато відеоматеріалів, які напрацьовані групами документування поліції, відеоматеріалів з мережі інтернет. Встановлюють усіх причетних осіб, роль кожного з них. «Треба провести великий обсяг робіт», - резюмував Козак.Нагадаємо, на Волині так звані "євробляхарі"на деяких автошляхах, вимагаючи таким чином дослухатись до їхніх вимог щодо розмитнення автомобілів.