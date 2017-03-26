У Луцьк прилетять два винищувачі Міг-29

Президент Українипередав озброєння та військову техніку командирами військових підрозділів та бойових машин. Сьогодні, 1 грудня, Порошенко вручив відповідні сертифікати на техніку.про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Волинськолї ОДАЗа словами Гунчика, військова техніка була відремонтована та модернізована на підприємствах «Укроборонпрому».Екс-очільник Волині додав, що із тієї техніку, сертифікати на яку сьогодні вручив військовим Президент, два винищувачі Міг-29 полетять в Луцьк.Як повідомляють на сайті Президента України, до складу Збройних Сил України було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.