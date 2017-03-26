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У Луцьк прилетять два винищувачі Міг-29

У Луцьк прилетять два винищувачі Міг-29
Президент України Петро Порошенко передав озброєння та військову техніку командирами військових підрозділів та бойових машин. Сьогодні, 1 грудня, Порошенко вручив відповідні сертифікати на техніку.

про це на своїй сторінці у Facebook повідомив екс-голова Волинськолї ОДА Володимир Гунчик.

За словами Гунчика, військова техніка була відремонтована та модернізована на підприємствах «Укроборонпрому».

Екс-очільник Волині додав, що із тієї техніку, сертифікати на яку сьогодні вручив військовим Президент, два винищувачі Міг-29 полетять в Луцьк.

Як повідомляють на сайті Президента України, до складу Збройних Сил України було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.

Фото із сайту Адміністрації Президента України.


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Теги: Володимир Гунчик, винищувач, Міг-29, Петро Порошенко
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