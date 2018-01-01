Волинське підприємство піде з молотка
Сьогодні, 21:45
Аукціонна комісія визначила умови продажу пакету акцій підприємства «Оснастка» у Нововолинську.
Про це повідомили у Нововолинській міськраді.
Заступник міського голови Олександр Громик взяв участь у засіданні аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації – пакету акцій підприємства «Оснастка». Розмір статутного капіталу товариства складає 73705,270 тис грн, а кількість акцій, запропонованих до продажу -147426647 шт.,що становить 50,0055%.
Члени комісії обговорили умови продажу цього об’єкта і у результаті визначили такі:
- збереження видів діяльності підприємства: виробництво машин і устаткування; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; механічне оброблення металевих виробів; надання в оренду і експлуатацію власного нерухомого майна протягом 24 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
- недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
- погашення простроченої кредиторської заборгованості протягом 12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій.
Дата проведення аукціону визначена на 10 січня 2019 року.
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Про це повідомили у Нововолинській міськраді.
Заступник міського голови Олександр Громик взяв участь у засіданні аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації – пакету акцій підприємства «Оснастка». Розмір статутного капіталу товариства складає 73705,270 тис грн, а кількість акцій, запропонованих до продажу -147426647 шт.,що становить 50,0055%.
Члени комісії обговорили умови продажу цього об’єкта і у результаті визначили такі:
- збереження видів діяльності підприємства: виробництво машин і устаткування; виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; механічне оброблення металевих виробів; надання в оренду і експлуатацію власного нерухомого майна протягом 24 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
- недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3,4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій;
- погашення простроченої кредиторської заборгованості протягом 12 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій.
Дата проведення аукціону визначена на 10 січня 2019 року.
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