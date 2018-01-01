У волинській обласній лікарні запрацює надсучасний ангіограф





Про йдеться на сторінці субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».



Офіційне відкриття відбудеться завтра, 4 грудня об 11.00.



Техніку вартістю майже 620 тисяч доларів придбали завдяки реалізації субпроекту Світового банку. Ця ангіографічна система дозволяє проводити широкий спектр втручань на серці та судинах. Вона допомагає отримувати зображення з високою роздільною здатністю, має додаткові можливості для спеціальних процедур, а також може використовуватися в гібридних операційних.





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